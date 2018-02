Jack Welch tomará el escenario de ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech 

Jack Welch, uno de los directores ejecutivos más respetados del mundo, compartirá sus innovadoras prácticas de gestión con los asistentes de ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech (ONE18). El famoso ex director ejecutivo de General Electric es muy apreciado por su exitosa trayectoria y compromiso de formar líderes y equipos.

Nombrado como una de las “100 mentes vivas más grandes de los negocios” por la revista Forbes en 2017, Welch ha sido llamado “El CEO de los CEOs”. Comenzó su carrera en General Electric Company en 1960 y en 1981 se convirtió en el octavo presidente y director ejecutivo de la empresa. Durante sus 20 años como director ejecutivo, la capitalización de mercado de la empresa aumentó de $13 mil millones a más de $400 mil millones. En el 2000, fue nombrado “Gerente del Siglo” por la revista Fortune. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Jack Welch Management Institute.

También se presentarán en el escenario principal de ONE18 el profesor Robert Wolcott y el Dr. Rodolphe Barrangou.

Wolcott es profesor clínico de innovación y emprendimiento en Kellogg School of Management de Northwestern University. Obtuvo el reconocimiento Profesor del Año en el programa EMBA de Kellogg en 2013, 2014, 2015 y 2017. También es socio y gerente de Clareo, una consultoría que presta servicios a corporaciones globales de estrategias prospectivas y crecimiento.

El autor de “Grow from Within: Mastering Corporate Entrepreneurship and Innovation”, Wolcott, es un colaborador frecuente de Forbes sobre el impacto de la tecnología en los negocios, la sociedad y la humanidad. Su trabajo aparece en MIT Sloan Management Review, Strategy + Business, Harvard Business Review (en línea), The Wall Street Journal, Advertising Age, Businessweek, Financial Times (edición europea), The New York Times y numerosas publicaciones extranjeras.

Wolcott es un ángel inversionista, y actualmente se desempeña en consejos asesores para ZF, un proveedor automotriz alemán de $40 mil millones, y H-Farm, ecosistema tecnológico líder en Italia.

Barrangou forma parte de T. R. Klaenhammer de Investigación de Probióticos en el Departamento de Alimentos, Bioprocesos y Ciencias de la Nutrición de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde su trabajo se centra en la evolución y función de los sistemas CRISPR-Cas, y sus aplicaciones en la producción de alimentos.

Recientemente, recibió el Premio de la Fundación Warren Alpert 2016, el Premio Internacional Gairdner Canadá 2016, el Premio NAS 2017 en Biología Molecular y el Premio NAS 2018 en Ciencias de la Alimentación y la Agricultura. Además, es ex presidente de la junta directiva de Caribou Biosciences, cofundador y miembro de la junta asesora científica de Intellia Therapeutics, y cofundador y presidente de la junta asesora científica de Locus Biosciences.

Antes de ocupar su puesto en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Barrangou pasó casi una década en Danisco y DuPont trabajando en investigación y desarrollo, así como también en fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria.

“Esta es la lista de los principales conferencistas más impresionante que hemos tenido”, expresó Aidan Connolly, vicepresidente de cuentas corporativas y director de innovación de Alltech. “Si está listo para las ideas que fundamentalmente podrían cambiar su negocio, ONE18 en Kentucky es el lugar para estar en el mes de mayo”.

El poder transformador de las ideas es el foco subyacente de más de 50 temas programados para la discusión en ONE18. Doce sesiones, que abarcan los principales sectores agropecuarios, así como también cervecería y destilería, negocios y, salud y bienestar, establecerán el escenario para un intercambio épico de ideas entre los líderes del pensamiento y los buscadores de conocimiento.

Realizada del 20 al 22 de mayo en Lexington, Kentucky, EE. UU. la conferencia de Alltech se ha convertido en un nexo agropecuario global. El evento, ahora en su 34° año, atrae a 4.000 personas de más de 70 países.

La experiencia de la conferencia se extiende más allá del contenido superior, con una invitación a embarcarse en recorridos por el Bluegrass y establecer contactos con colegas de todo el mundo. Disfrutarán de la cocina de clase mundial en la ciudad que Zagat nombró como una de las “30 ciudades gastronómicas más emocionantes de Norteamérica en 2017” y bailarán toda la noche en la celebración anual Kentucky Night, que se celebra en el Alltech Arena del mundialmente famoso Kentucky Horse Park.