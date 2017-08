Reviva los mejores momentos de ONE17, La Conferencia de Ideas de Alltech

Las Ideas

Jack A. Bobo: La innovación del agro para los próximos 35 años más importantes del planeta

Jack Bobo, una de las personas más influyentes en biología hoy según la revista Scientific American, nos entregó su optimista punto de vista en ONE17.

Lea el artículo aquí. Vea un clip del video aquí.

Peter Diamandis: Aproveche la tecnología exponencial para cambiar el mundo

Peter Diamandis señaló que la tecnología actual en manos de miles de millones de personas ilustra un poder que hace 20 años sólo los países y gobiernos poseían.

Lea el artículo aquí. Vea un clip del video aquí.

Dr. Pearse Lyons: La innovación comienza con la disrupción

La conferencia busca desafiar el statu quo y sacudir a la industria desarrollando y promoviendo productos e ideas que ahorren tiempo y dinero. Lea el artículo aquí. Vea un clip del video aquí.

Lisa Bodell: Reemplazar el trabajo mundano con el significativo

"La complejidad en el trabajo está matando a nuestras empresas" afirmó Lisa Bodell en su conferencia en ONE17.

Lea el artículo aquí. Vea un clip del video aquí.

Aidan Connolly en ONE17: Disrupción digital

"La innovación se trata de hacer lo mismo pero mejor, mientras que la disrupción consiste en hacer cosas que implican que lo que hacemos hoy se vuelva obsoleto"

Lea el artículo aquí.

Acelerador Pearse Lyons: 10 disrupciones agro-tecnológicas que podrían dar forma al futuro de la agricultura y la alimentación

10 disruptivas empresas se tomaron el escenario de ONE para buscar potenciales inversionistas y socios.

Lea el artículo aquí.

Hargol: Un toque de genialidad y saltamontes

Conozca uno de los 10 innovadores emprendimientos agroalimentarios presentados en ONE17. ¿Cuál es su negocio? Los... saltamontes.

Lea el artículo aquí.

George Blankenship: Crea una experiencia que mantiene al cliente de vuelta

La táctica disruptiva de Blankenship se centra en ofrecer a los clientes algo con lo que no pueden vivir sin, incluso antes de saber que lo quieren.

Lea el artículo aquí. Vea un clip del video aquí.

La Inspiración

ONE VISION

Experimente un mundo de abundancia: donde la tecnología y la ciencia se han combinado para producir suficientes alimentos nutritivos para alimentar a 9 mil millones de personas, en armonía con nuestro planeta.

Vea el video aquí.

Alltech Young Scientist

Dos estudiantes aceptaron los máximos premios mundiales del 12º programa anual Alltech Young Scientist (AYS), el concurso para estudiantes universitarios de agrociencia más prestigioso del mundo.

Lea el artículo aquí.

Vea la entrevista a Nicolás Curubeto, el finalista de América Latina, aquí.

La Diversión

Cena Internacional de Bienvenida

Disfrutamos de una excepcional velada junto a los cerca de 4 mil asistentes a ONE17, provenientes de más de 70 países.

Vea la galería de fotos aquí.

Kentucky Night

Con música en vivo de la banda tributo a The Beatles "The Fab Four" se llevó a cabo la Kentucky Night en el Alltech Arena del Kentucky Horse Park.

Vea la galería de fotos aquí.

Premios América Latina

Premio Innovación y Calidad en Periodismo RED CALC

El premio destacó las 2 mejores producciones periodísticas de la región publicadas durante el 2016. Los periodistas ganadores -Federico Aguer de Argentina y Silvia Artavia, representando a Michelle Soto, ganadora de Costa Rica- participaron de ONE17.

Concurso Mi Futuro

Los ganadores de Latinoamérica del concurso My Farm My Future participaron de ONE17, y tuvieron la posibilidad de escuchar a los líderes más disruptivos de la industria.

Lea el artículo aquí.

¿Se perdió alguna charla de ONE17?

Videos de muchas de las mejores sesiones estarán pronto disponibles en nuestro Idea Lab.

Regístrese aquí para recibir actualizaciones y ser notificado cuando los videos estén disponibles.