Adenovirus Aviar: identificación de los serotipos prevalentes en el Perú

Introducción

El Adenovirus aviar (FAdVs) es un virus de tipo ADN (1, 2), clasificado en 5 especies (A-E) y con 12 serotipos reportados que van del 1 - 8a y del 8b - 11 según el International Committee on Taxonomy Viruses (ICTV) (2, 3). Este virus al parecer actúa como un agente patógeno secundario luego de una inmunosupresión por el virus de gumboro o el virus de la anemia aviar (3, 4, 5, 6); sin embargo otros autores mencionan que incluso sin esta exposición el adenovirus puede manifestarse como una enfermedad primaria en broilers (7, 8, 9). La enfermedad está asociada a hepatitis a cuerpos de inclusión (HCI), síndrome de hidropericardio (SH), erosiones en la molleja y necrosis en el páncreas (2, 3, 10).

FAdVs se caracterizan por diferentes comportamientos (3), incluso cepas con el mismo serotipo, pueden variar su capacidad para provocar la enfermedad y muerte (4). Se ha reportado que el serotipo 4 produce la acumulación de un fluido transparente en el saco del pericardio, nefritis y hepatitis acompañada de una elevada mortalidad (2), mientras que el serotipo 8 provoca lesiones leves en la molleja (11) además de producir cuerpos de inclusión basófilos o eosinófilos en hepatocitos (12). Se atribuye que la proteína denominada fibra, la cual se encuentra en la estructura externa de este virus icosaedrico, es el factor que determina las diferencias del serotipo 8 (5, 3).

Para el diagnóstico de la infección por adenovirus se puede realizar histopatología, se confirma con la Reacción de Cadena de Polimerasa (PCR) y consecuentemente la genotipificación para determinar el serotipo. Para ello se lleva a cabo el análisis de secuencia de nucleótidos que codifican la proteína Hexón región L1 del Adenovirus (AdVs), proteína más abundante de la superficie viral y que también contiene mayores determinantes antigénicos (1, 9).

Materiales y métodos

Virus: un total de 28 aislados de Adenovirus aviar provenientes de pollos y ponedoras enfermas de diferentes áreas geográficas del Perú, fueron evaluadas entre los años 1994 al 2017 (tabla N° 01).

Los aislados fueron obtenidos de los hígados de aves que manifestaron signos clínicos típicos de hepatitis a cuerpos de inclusión. Las muestras de hígados (congelados) fueron transportadas a nuestro Laboratorio de Investigación Aviar con medidas de bioseguridad, por un tema sanitario es mejor no transportar aves enfermas por posible diseminación viral.

Histopatología: se tomó 1 cm3 de cada hígado afectado y se fijó con formol al 10%, posteriormente se enviaron las muestras a histopatología. Los tejidos fueron procesados usando cera parafina, y cortando en secciones de 6 μm. Se tiñeron con hematoxilina y eosina (H&E) y se examinaron las lesiones asociadas a HCI al microscopio (Optika, B-292pli).

PCR y secuenciamiento: las muestras fueron procesadas por PCR real-time; la determinación de los serotipos se llevó a cabo en el Poultry Diagnostic and Research Center (PDRC-University of Georgia).

Evaluación de la patogenicidad en pollos SPF: ciento veinte pollos SPF de 10 días de edad fueron infectados para determinar el potencial patogénico de los FAdV. Los pollos se dividieron aleatoriamente en seis grupos de 20 aves cada uno (incluido un grupo control), considerando una cepa del serotipo 4, 8, 7, 9 y 11 (cada una con su repetición). Los pollos SPF fueron inoculados subcutáneamente con un inóculo de 104 EID 50 .

Resultados

Un total de 28 muestras fueron positivas a Adenovirus aviar. La procedencia fue diversa, encontrándose positivos en la costa (Cañete, Pisco, Chincha, Arequipa, Chancay, Huaral, Huaura, Chiclayo y Trujillo) y selva (Pucallpa e Iquitos) del Perú.

Veinticuatro positivos correspondieron a crianzas de pollos de carne (85.7%) y las cuatro restantes a explotaciones de aves de postura (14.3%). Se evidenció mayor cantidad de positivos del serotipo 4 (57.1%), sobre todo entre los años 2003 al 2011. Sólo se obtuvo una muestra positiva de los serotipos 8 y 11 (3.6% cada uno) provenientes de Lima y Pucallpa respectivamente. El serotipo 7 (32.1%) empezó a ser aislado desde el 2015 en el sur y norte chico de Lima; y una sola muestra fue positiva a dos serotipos (4 y 9; 3.6%) en Iquitos.

Lo más resaltante de las necropsias fueron los hígados con diversas características patológicas, entre ellas hepatomegalia, bordes irregulares, aspecto moteado y equimótico; en menor grado se evidenció hidropericardio. No fue posible relacionar las lesiones con los serotipos encontrados, ya que las muestras fueron recepcionadas en congelación. Las imágenes A, B y C corresponden a hígados con resultados positivos a FAdV 7.

En las histopatologías realizadas se encontró múltiples corpúsculos intranucleares basófilos con rechazo de cromatina, además en algunas muestras se evidenció hiperemia y hemorragia difusa. El diagnóstico histopatológico fue severa hepatitis necrótica no supurativa difusa aguda asociada a cuerpos de inclusión intranucleares, cabe resaltar que en algunos casos clínicos se evidenció hepatosis grasa.

Los pollos SPF inoculados con el serotipo 7 no causaron mortalidad durante los 9 días post-infección; la depresión y erizamiento de las plumas fue notorio a partir del quinto día post-infección. Se observó una alta mortalidad en los dos grupos inoculados con el serotipo 4. Además, mostraron depresión, hepatitis (G, I), proventrículo hemorrágico (H), daño en la molleja (H) en el cuarto día post-infección. Cabe mencionar que el grupo de aves inoculados con los serotipos 8 y 11 alcanzaron una mortalidad de 75 y 63% respectivamente, las lesiones fueron muy similares a las provocadas por el serotipo 4. La muestra ID-HCI-12 resultó positiva a dos serotipos y provocó una mortalidad del 100% de las aves infectadas.

Discusión

Choi y col. 2012 (13), al igual que la presente investigación reportó que las muestras colectadas fueron en mayor cantidad de aves de engorde que de postura. Aquellas muestras provenientes de aves de postura fueron positivas al FAdV 4, mientras que en pollos de engorde se presentaron los FAdV 4, 7, 8, 9 y 11. Las lesiones macroscópicas encontradas coinciden con lo reportado anteriormente (2, 3, 7); en este estudio no fue posible relacionar lesiones en macro con los serotipos encontrados. Diferentes autores asocian el SH con los serotipos 4 y 8 (5); otros indican que el serotipo 4 es responsable tanto del SH (8) como de HCI, y que los serotipos 8b y 11 solo exhiben HCI sin presencia de hidropericardio (13).

Existe poca protección cruzada, es posible aislar dos o tres serotipos en un ave (4). Steer y col. 2009, refieren que la protección cruzada se da sólo entre especies del mismo grupo genotípico, por ejemplo serotipos 4 y 10 que pertenecen a la especie del grupo C (10). Ello explicaría la razón de aves positivas a dos serotipos como el 4 y 9 identificadas en este estudio.

Del total de muestras obtenidas, el serotipo 4 predominó sobre los otros serotipos aislados. Zhao y col. 2015, refiere que el serotipo 4 alcanzó una mortalidad de 28.6% y que mostró una elevada patogenicidad en pollos (2). Asimismo, realizaron un ensayo en China relacionando la patogenicidad con los serotipos 4 y 11 que fueron los que encontraron en dicha localidad. Ellos concluyeron que el serotipo 4 tiene mayor patogenicidad que el serotipo 11; las mortalidades fueron de 28.6% y 8.6% respectivamente. Ambos serotipos produjeron SH, lo que sugiere que ciertas cepas de otros serotipos además del 4 pueden inducir esta lesión. En nuestro estudio de patogenicidad se evidenció que el serotipo 4 ocasionó un alto grado de SH a diferencia del serotipo 7, que no mostró dicha característica clínica.

Conclusión

Desde el año 1994 hasta la actualidad reportamos que los serotipos 4, 7, 8, 9 y 11 (bajo la clasificación ICTV) se encuentran circulando en el Perú. En los últimos años hemos registrado una mayor aparición de los serotipos 4 y 7. En nuestro estudio de patogenicidad el serotipo 4 mostró una elevada mortalidad y el serotipo 7 no registró mortalidad pero sí morbilidad. Ha sido posible registrar una importante variedad de serotipos circulantes de Adenovirus aviar en el territorio peruano.

