El agua en la producción avícola

Introducción

En la producción avícola, el agua es el nutriente más importante para las aves. Además de ser un nutriente, también sirve para digerir y transportar otras sustancias nutritivas, ayudar en la digestión y absorción de nutrientes, funciona como regulador de la temperatura corporal de las aves. Asimismo, el agua ayuda a remover las toxinas, lubrica las articulaciones, es el mayor componente de la sangre, y es el medio indspensable para muchas reacciones químicas que ayudan para la producción tanto de carne como de huevos. El uso de una fuente de agua adecuada y segura, es la más importante prioridad para salvaguardar la salud y bienestar de los animales de producción, especialmente la aves. Entre los mayores problemas del agua en las últimas décadas se pueden mencionar la calidad química del agua, la amenaza que constituyen los poluentes y el incremento de los peligros producidos por sustancias químicas, y especialmente la calidad microbiológica del agua.

El agua: su origen y el manejo

La adecuada provisión de agua es típicamente evaluada en términos de cuantos litros de agua por minuto se pueden proporcionar en una base sustentable; sin embargo es imposible establecer el requerimiento exacto de las aves, ya que bajo condiciones normales, las aves consumirán por peso aproximadamente dos veces el consumo de alimento. Durante periodos de temperaturas altas o de estrés de calor el consumo de agua puede fácilmente cuadruplicarse. Las fuentes de agua para la industria avícola son variadas y pueden diferenciarse de un local a otro, de una región a otra, y entre el origen urbano o rural de la fuente. Las fuentes más frecuentes de agua utilizadas en la producción avícola son: a) la red pública potable urbana; b) la de pozo originaria de aguas subterráneas; y c) la de superficies como represas, reservorios, canales, rios e cursos o corrientes de agua.

a) Agua de red pública El agua de la red pública (de caño o de grifo) es generalmente tratada y desinfectada antes de su distribución y por lo tanto es la preferida y el agua más segura para la crianza de aves de corral. El saneamiento de la red de agua en el sitio de la granja es poco frecuente, aunque algunos productores pueden optar por utilizar un desinfectante para el control de los biofilmes (biopelícula) y otros no específicos para evitar a acumulación microbiana en los sistemas de agua potable o de enfriamiento. En ocasiones , se ha encontrado la red de agua para tener altos niveles de coliformes que requieren tratamiento (como el tratamiento de la red eléctrica con la cloración ) .

b) Agua subterránea (de pozo) El uso de agua subterránea es común en la mayoría de países, en particular cuando la calidad, especialmente lo referente a la salinidad, permite su uso en las crianzas de aves. La idoneidad de agua de pozo varía significativamente entre regiones, departamentos, localidades y países. El agua subterránea se considera por lo general a tener un muy bajo riesgo de contener agentes patógenos aviares, por lo que el saneamiento en las granjas es raro cuando se utiliza esta fuente de agua. Agujeros poco profundos o agua de manantial, sin embargo, puede verse afectada por el contacto con superficies y puede, sobre todo después de las fuertes lluvias, contener niveles de coliformes, incluyendo Escherichia coli.

El tratamiento de agua de pozo por métodos que incluyen la desalinización puede llevarse a cabo utilizando la tecnología apropiada. Sin embargo, un minucioso conocimiento de los aspectos técnicos de la tecnología de tratamiento de agua es indispensable. Es necesario mantener el almacenamiento de la granja de agua de pozo en recipientes apropiados, en particular cuando las tasas de flujo son debajo de la demanda de pico o el agua ha sido tratada previamente. Este almacenamiento debe ser cerrado para evitar contacto con agentes que podrían afectar las aves.

c) Aguas de superficie El agua superficial proporciona el mayor riesgo de una posible contaminación con agentes patógenos que puedan afectar a las crianzas de aves, especialmente los relacionados con las aves acuáticas. El agua superficial de mayor riesgo es aquella que proporciona un hábitat permanente o temporal para las aves acuáticas, sobre todo las Anseriformes (patos, gansos y cisnes) o las Charadriiformes (especialmente en países donde las crianzas se encuentran en las zonas costeras), donde existe un mayor riesgo de contaminación con virus y bacterias que pueden afectar a las aves. Los procedimientos requeridos para desinfectar eficazmente el agua de la superficie y eliminar los agentes patógenos que pueden afectar a las aves son complejos, existiendo una serie de factores que influyen en la eficacia se los servicios de saneamiento de aguas superficiales como su carga orgánica, los solutos, el pH, los contaminantes microbianos, el desinfectante utilizado y el tiempo de contacto; así como otros factores que pueden influir en la eficacia de los procedimientos de saneamiento.

Cada granja o galpón debe tener un programa de verificación y chequeo del agua, especialmente de su calidad durante periodos de lluvia o seca, y un control adicional de las líneas de agua o bebederos para asegurar que se continua teniendo un adecuado volumen de agua para las aves y los sistemas de enfriamiento del galpón.

El sedimento y otros residuos presentes en el agua, pueden causar fugas de agua especialmente cuando el sistema es de niples y pueden tener, consecuentemente, efectos negativos en la calidad de la cama. Es necesario realizar una limpieza de alta presión en las líneas de agua, especialmente después de la administración de productos aplicados via agua, como vacunas, aditivos, electrolitos u otros. Antes de implementar un tratamiento del agua o programa de sanitización, asegúrese de que los contaminantes en el agua no reaccionarán de manera negativa y pueda causar que obstrucción en el sistema.

Calidad del agua Para que el agua sea saludable no debería presentar nigún riesgo de infección o contener concentraciones no aceptables de sustancias químicas peligrosas para los animales que la consumen. Los riesgos de infecciones asociadas con el agua son aquellas mayoremente relacionadas con la contaminación fecal, y su control depende de la habilidad de evaluar los riesgos de cualquier fuente de agua y de implementar un tratamiento adecuado para eliminar los riesgos identificados. Una gran cantidad de parámetros microbiológicos y no microbiológicos han sido descritos que pueden proporcionar información útil sobre la calidad dela gua, contaminación fecal, cambios de la calidad, así como de la eficacia de los tratamientos.

Los parámetros microbiológicos son utilizados para evaluar la calidad del agua de bebida, examinando diferentes parámetros, así como las caraterísticas de la velocidad de meición, dificultad técnica de los ensayos, sobrevivencias de los agentes en el medio ambiente y resistencia a los tratamiento, resumidas en el Cuadro 1. En relación a los exámenes que se deben realizara en el agua algunas condiciones deben ser tenidas en cuenta:

a) Las muestras deben ser representativas de la fuente de agua examinada, ya que esto tiene implicancia en la elaboración de los programas de muestreo y la ubicación de esos puntos, así como la frecuencia de las muestras;

b) Las muestras deben ser tomadas de forma aséptica por el responsable del muestreo.

c) Las muestras deben mantenerse entre 4 y 10oC y no deberian ser expuestas a la luz para evitar cambios en el contenido microbiano.

Adicionalmente a los análisis microbiológicos, otras pruebas físico-químicas de la calidad de agua pueden proporcionar información sobre su calidad y sus variaciones, así como la eficacia de los procesos de tratamiento de la misma, muchos de ellos pueder ser evaluados rapidamente a bajo costo, si se compara con las pruebas microbiológicas (Cuadro 2). Por ejemplo, las lluvias son las causas más importantes de degradación de la clidad de una fuente de agua especialmente de aguas de superficie y de pozo; estos eventos dirigen el movimiento de patógenos, resuspenden sedimentos, desbordan aguas servidas cuando esta no tienen un matenimiento apropriado, entre otros.

En las crianzas de aves, la pobre calidad del agua puede retardar el crecimiento, disminuir la producción y calidad de los huevos. Algunos relatos indican que el peso vivo de las aves es positivamente influenciado por la dureza del agua y oxígeno disuelto, mientras que la presencia de bacterias y pH menores que 6 lo influencian negativamente. Una buena calidad de agua en la producción avícola puede ser evaluada al anlizar los límites máximos aceptables de diferentes parámetros que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 – Parámetros que indican la calidad del agua para aves

Tratamientos de agua

El análisis rutinaria dela gua es necesario en cualquier crianza comercial de aves, ya que esto determina si es necesario establecer tratamiento, y que tratamiento o cobinación de ellos es mejor utilizar. Los sanitizantes del agua son predomiantemente derivados de algunso grupos químicos. La mayoría de contaminentes microbianos tiene sensibilidad variables a estos productos, y algunos virus pueden permancer por largos periodos, como por ejemplo el virus del sindrome de caida de la postura. Algunas de las técnicas más comunes son filtración, cloración y uso de otros compuestos de diferentes grupos químicos. Una vez seleccionado el producto es necesario que se establezca si es necesario un pre-tratamiento del agua, la dosificación, el tiempo adecuado de contacto, el funcionamiento adecuado de los equipos, el monitoreo y su frecuencia, entre otros. También es necesario evitar la contaminación post-sanitización, determinar el almacenamiento adecuado del agua, y su manipulación, así como la limpieza y monitoreo permanente del sistema de distribución de agua.