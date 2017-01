Consideraciones para el confort fisiológico en avicultura

En este artículo hacemos una revisión de los conceptos básicos para interpretar y relacionar los aspectos del confort fisiológico y su interacción con el equilibrio ácido-base en la respuesta al estrés y el síndrome general de adaptación, en un esfuerzo por entender los requerimientos de las estirpes actuales de aves de alto rendimiento y su efecto en la productividad animal.

Generalidades

El proceso evolutivo ha sido posible gracias a la capacidad de las especies para adaptarse a los grandes cambios del medio ambiente y que debía superar en su lucha por la supervivencia. Estos ciclos demandaron millones de años para llegar a la vida tal y como la conocemos hoy, sin embargo las nuevas tecnologías en la ingeniería genética han hecho posible lograr estirpes de alto desarrollo en las principales características zootécnicas de interés económico, con la finalidad de proveer alimentos a las cada vez mayores poblaciones de humanos en el mundo.

Cambios ambientales producen cambios fisiológicos en los seres vivos como una respuesta adaptativa, si esta respuesta es positiva se genera la evolución, de lo contrario, la extinción de la especie. En este esquema el pH juega un rol preponderante como el mecanismo que regula todo el funcionamiento fisiológico de los diferentes órganos y sistemas en los seres vivos.

Otro aspecto importante en relación al bienestar animal, es considerar en los planes de selección aquellos elementos que tienen que ver con la adaptabilidad. Es así que empresas como Novogen, “incorporan en sus líneas puras condiciones de campo en que iban a estar sus descendientes comerciales”.

Aspectos fisiológicos

Consideramos que un animal se encuentra en “confort” cuando sus órganos y sistemas fisiológicos funcionan dentro de tasas biológicas que permitan su normal desarrollo. En ese sentido, el balance ácidobase juega un rol fundamental, ya que la vida -como la conocemos- no sería posible si los ácidos y bases no estuvieran en equilibrio; por ello la importancia de entender cómo este proceso y su interrelación con los procesos metabólicos condicionan los aspectos productivos en las aves.

El balance ácido-base

Es necesario recordar que todos los procesos bioquímicos relacionados a la vida se desarrollan en medios acuosos y el balance ácido-base en dichos medios es fundamental. Así mismo, dichos medios o fluidos se pueden encontrar dentro de las células, fuera de las células y en la sangre o sistema vascular, cada uno de ellos con características y funciones propias a determinada actividad fisiológica. Para mantener el balance ácido-base es necesario que el pH de los fluidos se mantenga dentro de límites muy pequeños para que el metabolismo se desarrolle con normalidad, como se ve en la actividad enzimática, en el transporte a través de las membranas, en el proceso de formación de la cáscara del huevo, etc. Si el pH sale de los rangos fisiológicos (7.40 +/- 0.05 unidades de pH) las enzimas son inactivadas y no se produce el metabolismo con normalidad.

Regulación del balance ácido-base

En los fluidos del organismo se encuentran sistemas buffer que actúan como reguladores ante cambios del pH fisiológico en cada proceso metabólico, existiendo en las aves cuatro sistemas buffer fundamentales:

Como se puede apreciar el bióxido de carbono es el principal sistema buffer, seguido por la hemoglobina y por el ión fosfato, y cada uno de ellos se activa en cada proceso metabólico que requiera la modulación del pH para mantener la homeostasis de los fluidos de órganos y sistemas.

Balance electrolítico

Como se mencionó, en los fluidos corporales los ácidos y bases se encuentran siempre en equilibrio, sin embargo los electrolitos de la dieta pueden afectar el metabolismo y por lo tanto alterar dicho equilibrio. Así mismo, condiciones sanitarias y de medio ambiente también causan alteraciones en el balance ácido-base.

El balance electrolítico en la dieta lo podemos calcular utilizando la ecuación de Mongin:

BE = mEq (Na + K - Cl) por kg de dieta (forma simple).

BE = meq (Na + K + Ca + Mg) – mEq (Cl + S + P) por kg de dieta (forma extendida).

Así podemos generar dietas acidogénicas o alcalinogénicas de acuerdo al estadio del ave o a la condición fisiológica en que se encuentre.

Estrés

El término estrés cubre una amplia variedad de condiciones externas o estímulos a los que el animal es expuesto. Cualquiera de los estímulos adversos son llamados ESTRESORES y la respuesta del animal a dichos estresores se define como la RESPUESTA AL ESTRÉS. Hans Selye, fisiólogo y médico austro-húngaro (1907-1982) definió al estrés como “una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual al factor estresante mediante cambios en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico”. El estrés es importante en el proceso evolutivo, de allí que el mantener cierto grado de estrés permite al animal adaptarse al medio en el que se desarrolla.

El síndrome general de adaptación grafica las fases de la respuesta del ser vivo a un estresor y se puede esquematizar en las siguientes fases:

Fase 1.- Etapa de alarma: Cuando el ave está expuesta a algún agente estresor, se producen una serie de cambios fisiológicos y funcionales en ella (Sistema nervioso simpático, liberación de hormonas de la medula adrenal, liberación de energía, incremento de la actividad cardiaca, vasoconstricción periférica, etc.). Esta etapa es de muy corta duración y prepara al ave para responder al estrés.

Fase 2.- Etapa de ajuste: Es una etapa de larga duración en donde el animal está haciendo uso de sus reservas de nutrientes para producir la glucosa necesaria, por el incremento del metabolismo general, así como en el esfuerzo por mantener el equilibrio ácido-base haciendo uso de sus mecanismos buffer.

Fase 3.- Etapa de respuesta: Se produce el proceso de adaptación del ave en función de la intensidad del agente estresor, desde una respuesta no específica con reducción o suspensión de las funciones de inmunidad, crecimiento y reproducción, hasta una respuesta específica en las funciones metabólicas. Si no se supera el cuadro de estrés, se produce el agotamiento de las reservas nutricionales, fallas en el funcionamiento de órganos y sistemas, fallas metabólicas y finalmente la muerte.

Disturbios metabólicos

Cuando el ave está en un estado de “síndrome general de adaptación”, ocurren cambios en su fisiología que determinan una serie de trastornos funcionales y productivos, los cuales si no son superados pueden llevar a la muerte del animal. Algunos de estos trastornos los conocemos como “disturbios metabólicos” y podemos citar los algunos de ellos:

Estrés calórico: Es un estado que ocurre por la eliminación excesiva de CO2 motivada por el jadeo de las aves sometidas a situaciones de temperaturas por sobre el nivel de confort. Se produce un estado de alcalosis respiratoria y se activa el sistema buffer bióxido de carbono/ bicarbonato para mantener el equilibrio ácidobase. El riñón permite la salida del bicarbonato y no lo reabsorbe observándose heces de aspecto blanquecino.

Hipoventilación: En condiciones de ambientes muy cerrados, sobre todo en pollos bb, se produce alta concentración de gases y contaminantes del aire que reducen drásticamente la tasa de intercambio gaseoso en los pulmones, dando como resultado la disminución o total inhibición de la respiración. La concentración del CO2 se incrementa y el pH en los fluidos corporales cae por debajo de lo normal resultando en acidemia. En este punto es interesante notar que la activación del sistema buffer fosfato para proveer de protones [H+1] genera pérdidas del ión fosfato, que es extraído de la parte distal de los huesos largos observados por problemas de debilidad de huesos en pollos jóvenes.

Hipoxia: Otro de los disturbios metabólicos más conocidos es la ascitis, que se produce por la disminución de la presión de oxígeno que se da por la crianza de aves en altura, así como por la mayor tasa de crecimiento del pollo de carne motivado por una mayor demanda de oxígeno. Se produce un incremento de la tasa de presión sanguínea y un incremento de la frecuencia cardiaca. Si esta situación no es controlada, el corazón se agota y no regula adecuadamente la presión sanguínea afectando directamente al hígado, produciéndose un exudado de plasma hacia la cavidad abdominal generando el cuadro llamado ascitis.

Conclusiones

- La vida es posible tal como la conocemos porque ácidos y bases se encuentran en equilibrio.

- El pH es fundamental en el equilibrio ácidobase.

- Bajo condiciones de Confort el pH de los fluidos corporales es de 7.40 +/- 0.05 unidades de pH.

- En estrés, el pH de los fluidos se mueve en función del agente estresor, generando procesos de alcalosis y/o acidosis.

- El ave hace uso de sus mecanismos buffer para equilibrar su balance ácido-base para mantener el pH dentro de los límites fisiológicos.

- Es en este proceso que se generan cambios metabólicos y funcionales que generan pérdidas productivas y finalmente la muerte del ave.

- El desarrollo de aves con mayor capacidad genética para adaptarse al medio ambiente es un nuevo reto para la genética actual.

