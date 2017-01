Control de ratas

Siempre que tengamos alimento y agua al alcance de los roedores, tendremos roedores.

Antes de la difusión de los sistemas de ambiente controlado y equipos eléctricos o electrónicos, su presencia no ocasionaba tantos daños como los ocasiona hoy en día.

En una operación moderna, la tolerancia a los roedores debe ser casi nula. Las consecuencias de tener roedores van, desde el simple hecho de la transmisión de enfermedades, hasta el extremo del ahogamiento de todas las aves o cerdos por un cortocircuito en alguna de las líneas de alimentación eléctrica comida por las ratas. Es por esto que es IMPERATIVO que se tomen medidas para controlarlas o, por lo menos, mantener su población al mínimo. Esta es una batalla sin cuartel que nunca debe terminar. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada por controlarlas.

Ejemplos de daños que pueden causar los roedores

1. Daños al sistema eléctrico

Por algún motivo, las ratas tienen un gusto por pelar cables que es insaciable. Hay ocasiones donde los cables están a la vista y estos daños pueden detectarse a tiempo. Pero, hay otras situaciones donde los cables no están a la vista y pasan desapercibidos, hasta que algo grave ocurre. Ubicar una falla en un sistema eléctrico que no está a la vista puede ser económicamente impráctico y muchas veces lo más barato resulta hacer una instalación nueva. Si los cables estuviesen en alguna tubería, ya sea aérea o bajo tierra, es IMPERATIVO que se aseguren que no quede ningún acceso donde las ratas puedan entrar.

2. Daños en el sellado del galpón

Otro problema frecuente es el daño que las ratas ocasionan en el sellado del galpón, ya sea por abrir hoyos en las cortinas o en los techos cuando se cuenta con cielo falso. Aunque esto es reparable, si no se controlan las ratas, ello se vuelve una tarea interminable.

3. Transmisión de enfermedades

Otra cosa que ocasionan los roedores es que transmiten enfermedades a las aves o cerdos. Esta sola razón basta para tomar acción contra ellas.

En este lugar, el cebo se coloca en una bolsa plástica para evitar que los insectos lo coman y para saber donde los roedores han comido, de forma que puedan aumentar el número de los dispensadores donde más frecuentan. El alambre a la mitad fue agregado para evitar que otro tipo de animales como comadrejas pudieran acceder el cebo.

Algo que debe evitarse:

1.- La maleza. No debe permitirse que la maleza o grama crezcan demasiado como se ve en la siguiente foto.

Lo ideal:

Lo ideal para ayudar a mantener a los roedores alejados es que no haya vegetación alrededor del galpón y, mejor aún, rodear los galpones de algún tipo de grava o cascajo. A los ratones (machos) no les gusta caminar en piedras, ya que se lastiman los testículos; y si no entran los machos al galpón, no se forman colonias dentro de él. Por otro lado, el macho es típicamente el que explora.