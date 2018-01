El impacto de una comunicación positiva en las organizaciones

"Deseamos que la historia de nuestra vida sea una buena historia", Daniel Kanheman, Premio Nobel de Economía y psicólogo estadounidense.

Inicio el presente artículo con una frase que nos invita a cuestionarnos ¿Qué historia quieres que cuenten de ti? ¿Cuánto puede aportar a tu vida el uso de palabras positivas?

Para Luis Castellanos, doctor en ética y licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Navarra, con estudios de Psicología y autor del libro "La Ciencia del Lenguaje Positivo", el lenguaje nos permite gestionar nuestra propia inteligencia lingüística y emocional. Tenemos un lenguaje interior (el que nos hace ser quien somos) y otro exterior (como queremos que nos vean los demás), pero no engañamos mucho con lo que decimos, aunque creamos que sí”, dice.

En las organizaciones sucede que las personas tienden a estar constantemente preocupadas por todo lo que no tienen o mejor dicho todo lo que la empresa no les da para lograr sus resultados o estar motivados, manifestando comentarios negativos convirtiéndose en una preocupación constante de las organizaciones preguntarse ¿Cómo hacer para que las personas enfoquen su atención en las cosas positivas?, y no estén siempre atentas a ver todo lo malo, generando un mal clima laboral, convirtiéndose en personas tóxicas para el equipo de trabajo.

Las organizaciones, independientemente del sector en que se desarrollen, se ven en la necesidad de crear programas de reconocimiento, motivación, difusión de valores, talleres y sesiones de coaching para generar el cambio y crear nuevos hábitos en las personas que permitan mejorar el clima y la productividad, ya que reconocen que el pesimismo origina desmotivación.

De ahí la necesidad de ahondar en el tema de la comunicación positiva a partir del uso de un lenguaje positivo en nuestra vida diaria.

Definición de lenguaje positivo

El mismo Luis Castellanos, define el lenguaje positivo como el conjunto de habilidades y competencias lingüísticas que nos permiten ver, entender y comunicar los aspectos favorables de los acontecimientos y nos impulsan para que podamos hacer que la historia de nuestra vida y la de la humanidad sea una buena historia.

Continuando con el mismo autor, en su libro "La Ciencia del Lenguaje Positivo", nos hace reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo influyen nuestras palabras en nuestro comportamiento?

• ¿Cómo influye mi lenguaje en el comportamiento de otras personas?

• ¿Cómo nuestras palabras y nuestro lenguaje condicionan nuestra manera de percibir el mundo y nuestras relaciones con los demás?

• ¿Cómo el lenguaje determina nuestra manera de recordar el pasado?

• ¿Cómo la historia de nuestro lenguaje, las palabras a las que somos fieles, impulsan las decisiones que tomamos sobre el futuro?

Es evidente que desde que nacemos y tenemos uso de razón, vivimos rodeados de palabras y frases cliché, que nos van formando día a día y se quedan en nuestro cerebro sin darnos cuenta cómo nos afectan. Lo mismo ocurre en las organizaciones, no sabemos cuánto pueden impactar nuestras palabras en nuestros compañeros y equipos de trabajo.

Que importante es cuidar nuestro lenguaje no sólo por lo que hará por nosotros, sino por lo que significa para los que nos rodean, como impacta en nuestras relaciones y en nuestro presente y futuro. Los invito a reflexionar sobre ello.

Es sabido que actualmente las organizaciones vienen dando mucho peso al desarrollo de habilidades blandas y en mi opinión el desarrollo de una comunicación efectiva a través de un lenguaje positivo es la piedra angular para el desarrollo de las demás habilidades. ¿Cómo podremos tener personas con alto nivel de habilidades blandas si no tiene una buena comunicación? Para Simón Sintek escritor y motivador inglés, conocido por su concepto de "El círculo dorado": la gente no compra lo que haces, la gente compra el por qué lo haces. Esa es la diferencia saber porque lo haces ya que eso te llevara al cómo lo haces.

Según Rocío Yucra de la Dirección de Empleabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). el mundo laboral ha ido cambiando, y actualmente son más las empresas que en sus procesos de selección dan mayor peso a las competencias, o denominadas habilidades blandas, del candidato que a la experiencia en el puesto y esto también se da en la búsqueda de posiciones iniciales. La UTP agregó que también hay otras actitudes valoradas por las empresas como el compromiso y la actitud positiva.

Un extracto del artículo del diario El Comercio del 25 de julio de 2017, escrito por Jimena Mendoza, CEO de LHH-DBM Perú, menciona: "tener un currículum que acredite estudios en ingeniería de sistemas, al que se suma un MBA en habilidades gerenciales, inglés avanzado y una década de experiencia en un sector especializado, parece una gran plataforma para acceder a una posición de liderazgo en cualquier empresa. No obstante, durante los últimos años, las organizaciones o el mercado laboral no sólo buscan talento netamente técnico para guiar a sus equipos, sino que valoran las habilidades blandas asociadas al comportamiento de la persona, su desempeño social, liderazgo y manejo de las emociones. Añadiendo que predomina la actitud por encima de la aptitud, se valora más las expresiones emotivas e interpersonales por encima de variables duras o técnicas".

Por lo antes expuesto, el desarrollo de las habilidades blandas, requiere en mi opinión de lograr una comunicación positiva usando un lenguaje diario que tenga ese impacto. Conversando con gerentes de empresas y trabajando con los equipos de trabajo, coinciden que la comunicación es el elemento central para generar ambientes de trabajo amigables, abiertos a la resolución de conflictos, a recibir ideas innovadoras y creativas generando un excelente clima laboral y apertura al cambio que finalmente generen alta rentabilidad.

A continuación compartiré seis técnicas para enfocarse en un lenguaje positivo y en sus organizaciones:

1. Entender el propósito de su trabajo, por ejemplo, lograr que el galponero de una granja –que además trabaja en lugares físicamente alejados y acompañado sólo de aves- entienda que el propósito de su trabajo es ofrecer un alimento de calidad, saludable y nutritivo a las personas, ello haría que sintiera que su trabajo vale la pena y es ahí donde está la gran diferencia, para empezar a usar y desarrollar un lenguaje positivo en su vida.

2. Escuchar su discurso interior, es estar atentos cuando salten en nuestro interior pensamientos negativos y escribirlos para luego practicar el ejercicio de reemplazarlos por pensamientos, frases o palabras positivas.

3. Usar el YO versus el TÚ, es hablar a partir de lo que yo siento y pienso, evitando centrarnos en la otra persona. No es lo mismo decir: siento, he notado, he observado que decir tú eres impuntual o tú haces las cosas mal.

4. Evitar el uso de la palabra NO, cuando decimos No llegar tarde, No fumar. Al evitar la palabra NO quedará sólo: llegar tarde, fumar, etc; entonces debemos buscar frases positivas que muevan al receptor del mensaje a evitar hacerlo. Por ejemplo: la puntualidad es respetar a los demás, cuida tu salud, evita multas, etc.

5. Evitar las percepciones y juicios, sacar de nuestra mente las ideas preconcebidas que tenemos de las personas o hechos.

6. Hacer preguntas poderosas, pues el uso de preguntas para la indagación evita las suposiciones y por ende los conflictos.