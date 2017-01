Estimación del posible impacto económico en caso de ocurrencia de un brote de influenza aviar en el Perú (Parte II)

Enfoque de la posible ocurrencia

En esta segunda parte abordaremos la figura de una posible ocurrencia de influenza aviar en Perú. Para ello, vamos a manejar directamente dos escenarios: uno optimista, tomando como modelo la ocurrencia de influenza aviar en Chile el año 20021, al cual debemos agregarle nuevas variables de impacto, por lo que implica la enfermedad en tiempos actuales, a diferencia de lo que significó para Chile hace 14 años; en el otro escenario -menos afortunado- será tomando como modelo la ocurrencia de influenza aviar en México en el año 20122.

Como información preliminar se debe establecer la línea de base sobre la que estaría dándose la ocurrencia por lo cual conviene revisar datos de nuestra realidad en el sector avícola.

Cifras del sector avícola peruano

Producción de carne de ave

Durante el año 2015 se produjeron 1,423,300 toneladas de carne de aves entre pollo, gallina, pavo y pato; solo de pollo se produjo 1,330,700 toneladas. Se exportó 1,300 toneladas, específicamente de carne de pavo. Los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto y noviembre se exportaron 100 toneladas en cada mes, y los meses de setiembre y octubre se exportaron 200 y 500 toneladas respectivamente. Se exportó en 8 de los 12 meses del año 20153. El consumo estimado per cápita de carne de ave fue de 45.69 kilos y específicamente de pollo fue de 42.72 kilos para el año 2015.

Producción de huevo para consumo

Durante el año 2015 se produjeron 382,900 toneladas de huevos para consumo y se exportó 1,100 toneladas. Los meses de marzo, 92,400, abril, mayo, junio, julio, setiembre y noviembre se exportaron 100 toneladas en cada mes, y los meses de agosto y octubre se exportaron 200 toneladas respectivamente. Se exportó en 9 de los 12 meses del año 20153. El consumo per cápita de huevo fue de 12.29 kilos para el año 2015, es decir cercano a los 200 huevos. Producción de aves BB Se produjeron 671,093,400 pollos BB de carne; no se registró exportación. Se produjeron 22,119,100 pollas BB de postura y se exportaron 107,400; los meses de marzo y abril 15,600 en cada mes, julio 18,000, junio 27,000 y enero 31,200. Se exportó 5 de los 12 meses. Se produjeron 5,503,300 pollos BB cruzados; no se registró exportación. Se produjeron 5,605,500 pavos BB de engorde y se exportaron 1,447,700; en enero 69,200, febrero 56,800, marzo, abril, mayo, junio, julio, setiembre y noviembre se exportaron 100 toneladas en cada mes, y los meses de agosto y octubre se exportaron 200 toneladas respectivamente. Se exportó en 9 de los 12 meses del año 20153. El consumo per cápita de huevo fue de 12.29 kilos para el año 2015, es decir cercano a los 200 huevos.

Producción de aves BB

Se produjeron 671,093,400 pollos BB de carne; no se registró exportación. Se produjeron 22,119,100 pollas BB de postura y se exportaron 107,400; los meses de marzo y abril 15,600 en cada mes, julio 18,000, junio 27,000 y enero 31,200. Se exportó 5 de los 12 meses. Se produjeron 5,503,300 pollos BB cruzados; no se registró exportación. Se produjeron 5,605,500 pavos BB de engorde y se exportaron 1,447,700; en enero 69,200, febrero 56,800, marzo 92,400, abril 61,100, mayo 82,200, junio 162,200, julio 156,000, agosto 237,100, setiembre 92,200, octubre 106,400, noviembre 170,100 y diciembre 162,200. Se exportó todos los meses. Se produjeron 1,483,600 patos BB de engorde; no se registró exportación. Se produjeron 8,108,000 reproductores BB de engorde y se exportaron 712,100; en enero 69,500, febrero 20,900, marzo 79,500, abril 79,500, mayo 89,600, junio 93,100, julio 59,700, agosto 48,600, setiembre 58,600, octubre 39,300, noviembre 55,700, diciembre 18,100; se exportó todos los meses. No se producen reproductores BB de postura, ya que todo se importa. Se produjeron 17,000 reproductores BB de pavos de engorde, donde no se registró exportación3.

Para efectos del análisis posterior, se elaboró un cuadro con las exportaciones avícolas peruanas realizadas el año 2015 (Tabla 1).

Poblaciones y establecimientos avícolas

Las poblaciones susceptibles comprenden las aves domésticas, principalmente pollos, pavos, codornices y con menor grado de susceptibilidad los patos (OIE 2015). Los principales tipos de crianza de aves son tres: industria avícola que ocupa el mayor y más importante volumen de crianza, aves de riña y aves de traspatio. Estos dos últimos tipos de crianza tienen alcance nacional hacia todas las regiones sin excepción, a diferencia de la industria que por razones climáticas y de disponibilidad de recursos no tiene esta distribución. No se cuenta disponible una estadística regionalizada de las poblaciones de gallos de pelea y crianza de traspatio.

Para los objetivos del presente trabajo, es pertinente considerar como estimación de las poblaciones avícolas de la industria a las colocaciones de aves por región. En la tabla 2 se puede observar los acumulados desde junio a diciembre del 2015 y en la tabla 3, el promedio mensual de los meses evaluados. No se consideraron las colocaciones de reproductores que representan aproximadamente el 1% de esta población y están concentradas en Lima, Ica, Arequipa, La Libertad y Ancash3.

Ocurrencia y movimiento de la enfermedad

Los focos de enfermedades aviares ocurren en función a la ubicación de las poblaciones avícolas independientemente del tipo de ave, siempre que sea susceptible a la enfermedad. También, contribuye el nivel de bioseguridad de la crianza, para lo cual se puede considerar de mayor a menor vulnerabilidad los mercados de aves vivas, crianza de traspatio, crianza de aves de riña, postura comercial, pollos de carne, reproductoras, abuelas y bisabuelas.

Su dinámica de movimiento usualmente sigue las rutas comerciales de la industria y el movimiento de gallos de pelea, ambos dentro de la región y entre regiones, en menor escala el movimiento de aves de traspatio que suele ser dentro de la región.

El año 2008 se reportó laringotraqueitis aviar y afectó gallinas de postura comercial, reproductores y hasta pollos de carne. Asimismo, recorrió toda la costa y las zonas avícolas pasando finalmente a todo el país5.

Como información base más reciente para construir nuestro modelo de ocurrencia, tomaremos los reportes de la enfermedad de Newcastle registrados ante la OIE por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Desde los años 2008 al 2015, según se observa en la tabla 4, la mayoría corresponde a ocurrencias en aves de riña y traspatio6. Nótese que el año 2014 se reportaron focos en 11 regiones de las 14 que históricamente reportaron focos.

Se debe precisar que en caso de una ocurrencia de influenza aviar, la población avícola se encuentra completamente vulnerable puesto que no cuentan con inmunidad adquirida, a diferencia de la enfermedad de Newcastle, en la cual la población se vacuna regularmente como rutina de manejo sanitario y en cumplimiento de las normas vigentes.

Datos de la población peruana y otros complementarios

Se considerará que la población peruana estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2015, fue de 31’151,643 habitantes7.

El valor del dólar se considerará al tipo de cambio reportado por la SUNAT para el 02 de abril del 2016, que es de 3.344 soles por dólar de los Estados Unidos de Norteamérica8.

Escenario de alto impacto

Se tomó como fuente lo reportado en México el año 2012 y 2013 con la ocurrencia de influenza aviar por virus H7N3, con algunos ajustes adicionales tomando como base lo descrito como impacto en Vietnam el año 20039.

Escenario de bajo impacto

Se tomó como fuente lo reportado en Chile el año 2002 con la ocurrencia de influenza aviar por virus H7N31. Es necesario considerar un ajuste en algunas variables como la caída del consumo de huevo y pollo, pues el público le da hoy mayor importancia a estas enfermedades.

Definiciones y variables a considerar para estimar el impacto económico de un brote de influenza aviar

Los aspectos sobre los cuales puede impactar una enfermedad como la influenza aviar son variados y hasta podrían tener impactos muy específicos, pero en líneas generales podemos considerar los descritos a continuación.

Población nacional avícola: Se tomarán las poblaciones de aves iniciales de los países del modelo para cada escenario, México11 y Chile1, para comparación y extrapolación con la población de aves estimada para Perú.

Población avícola afectada: Aves muertas o sacrificadas debido a la enfermedad, extrapoladas según ambos escenarios.

Regiones afectadas: Se tomará el número estimado de regiones afectadas según el modelo y se distribuirán según jerarquía estimada en base a la ocurrencia de focos de enfermedad de Newcastle los últimos 8 años en Perú5.

Número de focos ocurridos: Se tomará el número estimado de focos según el modelo y se distribuirán según jerarquía estimada en base a la ocurrencia de focos de enfermedad de Newcastle los últimos 8 años en Perú5.

Cierre de mercados: Implica que todas las autorizaciones para exportar a los mercados de destino de los productos avícolas son suspendidas.

Costos por intervención sanitaria oficial: Costos de atención y control de focos, vigilancia, sacrificio humanitario, etc., hasta el cierre del foco. Impacto en el presupuesto del estado.

Pérdida por caída del consumo per cápita de huevo: Se tomarán las cifras de los escenarios, se asigna al menos 1% en el escenario de bajo impacto y se extrapolará al Perú. Impacto en el presupuesto del productor.

Pérdida de capacidad adquisitiva del consumidor por incremento de precio del huevo: En base al incremento de cada escenario se estimará el incremento. Impacto en el presupuesto del consumidor. Pérdida por caída del consumo de carne de pollo: Caída en kilos per cápita del consumo de carne de pollo multiplicado por la población humana. Impacto en el presupuesto del productor. Pérdida por empleos perdidos: Monto directo en dólares, extrapolado de los escenarios. Impacto en la población.

Pérdidas por productos avícolas no exportados en dos años: En base a las exportaciones del 2015 sin considerar curva de crecimiento. Impacto en el productor y en el estado.

Pérdida en animales y producto: Está definido por la mortalidad de animales debido a la enfermedad o al sacrificio sanitario, multiplicado por el valor promedio.

Lucro cesante: Estimación en dinero que se deja de obtener por la ocurrencia de la enfermedad, de manera directa por la mortalidad o indirecta por la intervención oficial.

La asignación de resultados sigue un criterio determinístico simple. En la estructura de gestión actualmente no se consideran vacunación ni compensación. Sin embargo, como ejercicio se podría considerar un costo referencial de 0.0875 USD por ave vacunada9, y respecto a la aplicación de un mecanismo de compensación se podría asignar 75% del valor del ave10.

Comentarios finales

Conviene señalar que actualmente el público consumidor está más enterado respecto a esta enfermedad y, por tanto, le dará mayor importancia a lo que los medios puedan comunicar ante una posible ocurrencia.

Algunos factores que pueden inclinar hacia uno u otro escenario será el nivel de implementación de un sistema de vigilancia reforzado con algún mecanismo de compensación o un seguro avícola que privilegie el pago hacia quienes trabajen en su bioseguridad y reporten oportunamente una ocurrencia, asimismo, la rastreabilidad de los movimientos de las poblaciones de aves que puedan estar registrados y seguidos en tiempo real bajo un sistema de información integrado con la autoridad oficial.

