Evaluación de la biodisponibilidad de fosfatos inorgánicos en pollos de engorde

Caracterización de diferentes fuentes de fosfato inorgánico

Los fosfatos de calcio se usan comúnmente en las dietas avícolas como fuentes de fósforo (P) para animales. Para optimizar los suministros de P y reducir el impacto sobre el medio ambiente, se requiere una caracterización precisa de su biodisponibilidad.

Se llevó a cabo un ensayo para determinar la P biodisponibilidad de dos fuentes de P: un fosfato monocálcico tunecino 22.7% P (MCP22.7) y un fosfato de calcio brasileño 20% P (CaP20). La dieta experimental se basó en harina de soja y maíz y se formuló sin fosfato mineral.

Las otras cuatro dietas consistió en la adición de dos niveles de fosfato mineral (+ 0.175% P y + 0.25% P) en forma de MCP22.7 y CaP20.

600 pollos de engorde machos (Cobb 500) se dividieron en 40 unidades experimentales, cada unidad que consta de 15 aves. A los 10 días de edad, las aves fueron transferidas a las jaulas para la adaptación.

A los 16 días de edad, después de pesarse, recibieron dietas experimentales. A los 21 días de edad, todas las aves de cada experimento unidad se pesaron, se sacrificaron y se recolectó el contenido ileal para el análisis.

Ganancia de peso corporal (BWG) y relación de conversión alimenticia (FCR) no fueron estadísticamente diferentes entre los tratamientos. MCP22.7 presentó una mejor biodisponibilidad de P que CaP20 con los valores respectivos de 132.5% y 100%.

Introducción

Los fosfatos de calcio son la fuente más común de fósforo (P) en la nutrición animal. Todo fosfato de calcio no se puede usar de la misma manera. Dependiendo de su forma y sus propiedades fisicoquímicas, es necesario diferenciarlos en el término de biodisponibilidad para optimizar la formulación del alimento y reducir la excreción en el medio ambiente. El objetivo de este estudio fue caracterizar la biodisponibilidad en aves de dos fosfato de calcio inorgánico alimenticios: un fosfato monocálcico tunecino (MCP27.7) y un fosfato de calcio brasileño (CaP20).

1. Material y método

1.1. Tratamientos dietéticos

La composición química de las dos fuentes P es presentado en la Tabla 1.

Las dietas experimentales se hicieron basadas en la harina de soja (36.65%) y en maíz (58.29%). La dieta basal era formulada con un bajo contenido de P (0.1% de P disponible) y las dietas experimentales

fueron correspondientes a basal dieta suplementada contenido de P disponible por 0.175% y 0.250% (Tabla 2).

600 pollos de engorde machos (Cobb 500) se dividieron al azar en 40 unidades experimentales, cada unidad que consta de 15 aves, por lo tanto 8 por réplica. A los 10 días de edad, las aves eran transferidas a las jaulas para la adaptación. A los 16 días de edad, después de pesados, recibieron dietas experimentales. A los 21 días atrás, todas las aves de cada unidad experimental eran pesadas, sacrificadas y el contenido ileal que tenía era recogido para el análisis.

1.2. Medidas y estadísticas

Se analizaron las composiciones de la dieta (energía, crudo proteína, materia seca, cenizas y contenido de P). La media la ingesta de alimento del período experimental se midió para controlar el peso promedio, ganancia de peso corporal (BWG) y la tasa de conversión alimenticia (FCR). La digestibilidad de P fue determinado por la digestibilidad ileal usando celite, una fuente de sílice como marcador indigestible.

Los datos fueron analizados por modelos lineales generales procedimientos de SAS versión 9.00. Los medios fueron probados por Prueba de Rango Múltiple de Duncan con una significación del 5%. A realizar el análisis estadístico, los valores atípicos fueron identificados por SAS, y luego eliminado.

2. Resultados

La diferencia estadística no se observó entre tratamientos en términos de BWG y FCR (Tabla 3). La determinación de la digestibilidad de P se calculó en base a en el análisis de dietas y digesta ileal. Ellos eran estadísticamente diferente (Tabla 3).

La disponibilidad se determinó mediante regresión lineal método (Rodehutscord, 2013). La biodisponibilidad de P basado en la digestibilidad de P, como % de ingesta, fue 132.5% para el MCP22.7 comparado con el 100% para el CaP20.

Conclusión

Este estudio demuestra que cada fosfato es diferente en valor de disponibilidad P y por lo tanto debe ejecutarse de manera diferente en las formulaciones. Túnez MCP22.7 es más biodisponible que el CaP20 brasileño.

Debido a su concentración de P y su biodisponibilidad superior, MCP22.7 permite ganar espacio en las fórmulas y contribuye a optimización del costo de alimentación. Usando el valor adecuado de la biodisponibilidad para cada fosfato también se permite reducir la excreción P en el ambiente.

Referencias

• Rodehutscord, M. et al., Determination of phosphorus availability in poultry. World's Poultry Science Journal, Vol. 69, September 2013.

• Rostagno, H.S. et al., (2011): Brazilian Tables for Poultry and Swine - 3nd edition. Federal University Vicosa.