Evaluación de un suplemento de levadura de cervecería sobre el comportamiento productivo de pollitas en la fase de levante

Introducción

La Industria Avícola, frecuentemente experimenta diversas situaciones que afectan la producción de huevos, como el aumento del precio de los ingredientes para la formulación de las dietas, consecuentemente aumento en los costos de producción, los problemas de salud intestinal o general, factores de estrés, entre otros. Lograr un lote de gallinas de postura con óptima respuesta productiva, dependerá de ciertos factores, entre ellos, el manejo nutricional en la fase de levante de las pollitas. Por lo tanto, en el proceso productivo, esta fase es clave a ser estudiada para evaluar algunas estrategias nutricionales que conlleven a maximizar la respuesta productiva posterior.

Existen algunos aditivos, como la levadura de cervecería, que de acuerdo a la literatura, indican que contiene variadas propiedades que podría ser de utilidad en la alimentación en la fase de crecimiento de las aves.

La levadura de cerveza (S. cerevisiae) es un co-producto deshidratado de alta calidad, que procede de la separación de la cerveza después de la fermentación de la malta. Una vez finalizada la fermentación, las levaduras son aisladas por centrifugación y secadas por atomización mediante el proceso conocido como “spray-dried” (Ozturk & Ozen, 1994). Entre las sustancias que componen la levadura S. cerevisiae, se destacan los componentes de la pared celular, como los glicanos, mananos y la quitina (Blumer, 2002). La levadura de cerveza es rica en fibra dietética por su valor de alrededor del 5 - 18% de la materia seca (Markmann, 2010). La pared celular de la levadura está compuesta principalmente de complejos de polímeros de β-glucanos, α-mananos, manoproteínas y en menor cantidad quitina. Los mananos y manoproteínas representan el 30-40 % de la pared celular y determinan las propiedades de la superficie celular (Smith et al., 1999).

Hassanein and Soliman (2010), mencionan que las levaduras pueden ser utilizadas satisfactoriamente como herramienta nutricional en la alimentación para la promoción del crecimiento, modulación de la microbiota intestinal e inhibición de patógenos y inmunomodulación en aves. Martínez et al. (2006), estudiaron el efecto de la levadura Saccharomyces cerevisiae, tratado térmicamente, en indicadores microbiológicos y fermentativos en pollitas de levante de 14 y 18 semanas de edad y encontraron que su uso prolongado provoca aumento en el contenido de los ácidos grasos volátiles totales y ácido láctico en ciego. Esto propicia la reducción en los coliformes en las pollitas. Rutz et al. (2006), realizaron estudios con extractos de levadura de cerveza deshidratada en pollos, observando un mejor desempeño en los pollos que recibieron levadura en comparación con el grupo control.

Castro y Rodriguez (2005), mencionan que la alimentación con levaduras beneficia al hospedero en varios aspectos: actúan como probióticos o prebióticos (manano-oligosacáridos), producción de minerales (por selección de cepas ricas en Se y Cr o por enriquecimiento del medio de cultivo con estos minerales), fuente de vitaminas (hidrosolubles del complejo B) y de enzimas (fitasas), promueven el crecimiento, mejoran la eficiencia alimenticia y la absorción de nutrientes mediante el control de la diferenciación y proliferación de las células epiteliales del intestino, eliminan y controlan microorganismos intestinales que producen enfermedades subclínicas o clínicas, estimulan la inmunidad no específica y específica en el intestino y reducción del olor de las excretas.

El efecto positivo de las levaduras en monogástricos ha sido asociado principalmente con los metabolitos que éstas producen y las características de su pared celular. Oligosacáridos como la manosa, principal carbohidrato derivado de la pared celular de las levaduras y que comprende aproximadamente el 45% de la pared celular de S. cerevisiae, ha demostrado ser un medio para mejorar la salud y desempeño de los animales (Tizard, 1989). Di Luzio (1977), menciona que la pared celular de la levadura estimula el sistema inmune a través de varios mecanismos generalmente asociados con la presencia de glucunatos. Estas moléculas están constituidas por cadenas β-1-3 D-glucosa ligadas a cadenas laterales β-1-6. En conjunto, estas biomoléculas tienen la habilidad de estimular ciertos aspectos del sistema inmune en monogástricos, especialmente las relacionadas con respuestas inflamatorias y sistema reticuloendotelial

Se ha investigado ampliamente las funciones de los componentes de la pared celular y se llegó a la conclusión que los glucomananos fosforilados, tienen dos funciones básicas, ampliamente relacionadas: influir en la ecología microbiana del intestino y actuar sobre el sistema inmune. En el intestino, actúan seleccionando la presencia de algunas bacterias y eliminando otras, que son nocivas para el ave. Por ejemplo, los patógenos con fimbrias tipo 1-específicas de manosa, como Escherichia coli y Salmonella, son atraídos por los mananos y se unen inmediatamente con el carbohidrato en vez de atacar las células epiteliales del intestino del ave (Spring et al., 2000). En el sistema inmune, ayudan a proteger a las aves de los microorganismos (Celyk et al., 2003; Khati et al., 2007).

En este contexto, se realizó el presente estudio con el objetivo de evaluar el efecto de la levadura de cervecería (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada en la dieta, sobre la respuesta productiva y económica de pollitas en la fase de levante.

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones de una granja comercial a nivel de un galpón de pollitas de levante, con un tiempo de duración de 6 semanas aproximadamente. Se utilizaron 480 pollitas de la línea genética ISA Brown de 4 semanas de edad. La distribución de las jaulas estuvo de acuerdo al protocolo del diseño experimental. Las aves fueron distribuidas homogéneamente de acuerdo a peso y tamaño en los casilleros. La levadura de cervecería (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada utilizada fue obtenida por un proceso artesanal (no fue un producto comercial). Las fórmulas de las dietas alimenticias fueron hechas con el Software de formulación OPTIMAL 2000 (2003). La alimentación fue ab-libitum, registrándose diariamente el consumo determinado por el método de diferencia de la cantidad ofrecida menos cantidad residual por día. De acuerdo a la hipótesis planteada y los objetivos propuestos se establecieron los siguientes tratamientos: T-1: Dieta basal sin suplemento de levadura de cervecería (S. cerevisiae) deshidratada (testigo), T-2: Dieta basal + 1% de suplemento de levadura de cervecería (S. cerevisiae) deshidratada. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 2 tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento, obteniéndose 8 unidades experimentales. En cada unidad experimental se colocaron 60 pollitas seleccionadas. Se evaluaron las características del comportamiento productivo, como el peso vivo (g/ave), consumo de alimento (g/ave), Índice de Conversión Alimenticia (g/g), Eficiencia proteica (PER), Eficiencia energética bruta (EEB), Uniformidad (%), Mortalidad (%) y la Retribución económica (Margen bruto). Se efectuaron análisis de los supuestos como homogeneidad y normalidad, luego se realizó un análisis de varianza y prueba de comparación de medias de Duncan de las variables evaluadas, estos análisis fueron llevados a cabo usando el procedimiento de GLM del programa SAS (Statistical Analysis System) (SAS Institute, 2008), versión 9.2.

Resultados

Como se observa en la Tabla 01, los pesos vivos (g/ave) iniciales de las pollitas seleccionadas para los dos grupos no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), cumpliendo con el requisito previo de similitud de peso vivo.

El peso vivo (g/ave) al final de la prueba no fue afectado significativamente (P>0.05) por el suplemento de levadura de cervecería. Sin embargo, se puede observar una diferencia numérica de 30 g a favor del grupo de pollitas con el suplemento de levadura. Manal (2011) utilizando suplemento de levaduras en varios niveles en la dieta, encontró que utilizando 0.5% de levadura deshidratada en la dieta mejoró significativamente el peso vivo final de pollitos (688 g) respecto al grupo testigo sin suplemento de levadura (630 g).

En la Tabla 02, se observa que a pesar que hubo una diferencia numérica (93 g) a favor del grupo testigo, el consumo de alimento tanto para el grupo testigo como para el tratamiento con suplemento de levadura de cervecería no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05). Las dietas basales elaboradas estuvieron acorde a las necesidades energéticas y nutricionales de las pollitas.

La suplementación de la levadura de cervecería deshidratada no tuvo un efecto significativo (P>0.05) sobre el índice de conversión alimenticia, sin embargo hubo una tendencia estadística (P=0.054), que podría explicar la mejora numérica encontrada que fue de 0.32 a favor del grupo con suplemento de levadura de cervecería.

Tal como se puede observar en la Tabla 03, el suplemento de levadura de cervecería no afectó significativamente (P>0.05) la relación de eficiencia proteica de las pollitas en prueba, con una tendencia estadística (P=0.06), que representa una mejora numérica de 0.14 puntos a favor del grupo que recibió el suplemento con levadura de cervecería.

El suplemento de levadura de cervecería no afectó significativamente (P>0.05) la eficiencia energética bruta de las pollitas en prueba, pero se encontró una tendencia estadística (P=0.056), lo que representa una reducción favorable de 0.88 de Mcal por kg de ganancia de peso, a favor del grupo que recibió el suplemento con levadura de cervecería que podría explicarse parcialmente por una mejora en la digestión de los componentes energético de la dieta, ya que aparte de su potencial nutricional, la levadura de cervecería podría ejercer otras acciones como el balance y mantenimiento de la microbiota normal, incrementar la actividad de las enzimas digestivas y mejorar la digestión (Lutful, 2009).

Como se observa en la Tabla 04 la retribución económica fue mejor en 6.38% para el grupo que recibieron el suplemento de levadura de cervecería respecto al grupo testigo. Esta mejora se podría explicar por la mejora numérica en el peso vivo del grupo que recibieron el suplemento de levadura de cervecería.

Conclusión:

La levadura de cervecería no afectó negativamente la respuesta productiva de las pollitas de levante y mejoró la retribución económica, por lo que podría ser una alternativa viable de utilizar en esta fase.

