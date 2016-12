Fibra en dietas de ponedoras: importancia de elegir la fuente correcta

El uso de la fibra en la alimentación de las aves de corral es actualmente un tema importante en la industria en todo el mundo y se refleja en detalle en la Conferencia Asiática de Calidad de Aves y Alimentación celebrada en Malasia, en el 2014. Los organizadores colocaron el tema de la fibra como prioridad durante la conferencia. Mientras que la importancia de la fibra en la alimentación de pollos de engorde se ha discutido desde hace años, un escenario diferente se puede observar cuando se considera la fibra para las ponedoras. Los principales jugadores como integraciones, investigadores y empresas genéticas en realidad promueven la utilización de fibras en ponedoras. ISA y Lohmann consideran a la fibra cruda un componente esencial en las formulaciones para ponedoras. ISA, por ejemplo, declaró en sus pautas de alimentación en 2007: "La presencia de fibra insoluble es indispensable, ya que provoca un aumento en el tamaño de la molleja, mejora la digestibilidad del almidón y reduce el picaje de plumas".

En conclusión, no hay duda que los niveles de fibra necesitan ser ajustados en los piensos de ponedoras. Las principales preguntas que hay que responder son qué tipo de fibra se debe utilizar, a qué nivel de inclusión y en qué etapa de la alimentación de las ponedoras.

Clasificación de la fibra

La fibra dietética se ha descrito como los restos del esqueleto de las células vegetales en las dietas, que no son digeridos por las enzimas digestivas de los animales. Un principal rasgo distintivo entre las diferentes fuentes de fibra es la solubilidad.

Fuentes vegetales y frutas como manzana, naranja y remolacha entregan fibra soluble principalmente (es decir, pectina), mientras que todas las clases de salvados de cereales proporcionan un alto porcentaje de fibra insoluble (es decir, celulosa).

Ventajas y desventajas de las fuentes de fibra soluble e insoluble se muestran en la Tabla 1.

Existe evidencia de que las fibras insolubles tienen un efecto positivo sobre los parámetros seleccionados en la producción de aves de corral, tal como fue revisado en el documento de Hetland et al., 2004, que fue publicado en Poultry Science Journal. Donde la digestibilidad del almidón es mayor y hay una tasa de pasaje más rápido cuando se incluye un nivel moderado de fibra insoluble en la dieta. Debido a la tasa de pasaje más rápido hay menos acumulación de sustancias tóxicas en el tracto intestinal.

El efecto de la fibra insoluble sobre la función intestinal deriva de su capacidad para acumularse en la molleja, que parece regular la tasa de pasaje de la digesta y la digestión de nutrientes en el intestino. Además, hay indicios claros de que las dietas ricas en fibra insoluble son preventivas de brotes de canibalismo en gallinas ponedoras. Además de esto, los últimos estudios en reproductoras pesadas demostraron que la fibra insoluble tiene un impacto positivo en el rendimiento en términos de porcentaje de postura (Farran, EPC 2014), así como sobre el bienestar animal (Nelson et al., 2010). Las fibras solubles no llevan a estos efectos positivos. Se reduce la digestibilidad de proteína, almidón y grasa debido a su impacto negativo en la viscosidad de la digesta.

Fibra en pollitas

Lohmann, así como Hy-Line, destacan en sus pautas de alimentación la importancia de la fibra en la estrategia de alimentación de pollitas. Según Lohmann, utilizar fibra insoluble en la segunda mitad del período de crianza puede influir positivamente en el desarrollo del tracto digestivo, el tamaño de la molleja y el apetito de las pollitas. Esta es la razón por que la Lohmann implementa una recomendación mínima de fibra cruda (5-6%) en la alimentación para desarrollo.

Hy-Line señala qué cambios en la dieta se rigen por el peso corporal objetivo en la etapa de polla, no la edad de las aves. Además hacen hincapié en que la adaptación del contenido de energía de la alimentación se puede utilizar para que coincida con pesos objetivos. Aunque las dietas de alta densidad se pueden utilizar para mejorar la ganancia de peso corporal, la alimentación sostenida de las dietas con un contenido de energía mayor a lo recomendado o con un bajo contenido de fibra puede dar lugar a un desarrollo inadecuado de la capacidad de las aves para el consumo de alimento, que conduce a baja alimentación y disminución de la producción de huevos. Esta declaración muestra que Hy-Line ha reconocido la importancia de la fibra en la etapa de pollitas. De acuerdo con los cereales Lohmann Tierzucht y sus subproductos (por ejemplo salvado), o sub productos de semilla de aceite, se pueden utilizar como una fuente de fibra cruda. Señalan que el contenido de fibra cruda recomendada es difícil de conseguir solo con una formulación clásica de maíz y soja. En tales casos, los productos de fibra cruda sobre la base de lignocelulosa son una opción, ya que son ricos en fibra (50% a 65%), libre de micotoxinas y no consumen demasiado espacio en la ración.

Tamaño de molleja y el aumento de peso en las pollitas

En la etapa de inicio, el tamaño de la molleja en pollos es el principal obstáculo para el consumo suficiente de alimento. Especialmente en situaciones de estrés por calor, un tamaño de molleja suficiente es importante. Si el tamaño de la molleja es insuficiente también habrá un impacto negativo en el rendimiento. El objetivo debe ser, por lo tanto, asegurarse que la molleja al final de la etapa de inicio sea tan grande como sea posible.

Es bien establecido que el tamaño de partícula de alimento tiene impacto en el tamaño de la molleja. No hay mucha información disponible sobre la fuente de fibra y la naturaleza del tamaño de molleja. Yokhana et al. evaluó el efecto de 2 productos de fibra diferentes y su impacto en el tamaño de la molleja de las pollitas. Ellos presentaron sus resultados en la Conferencia Europea de Aves 2014 en Noruega (P. 196). En este ensayo se alimentaron pollos desde la semana 8 hasta la 16 con una alimentación estándar o con dos alimentos que contienen diferentes productos de fibra a base de lignocelulosa. Una alimentación contenía 1,5% de un producto de fibra que contiene cantidades significativas de corteza. La autora la llama fibra mixta. La otra alimentación contenía 1,5% de un producto de fibra insoluble 100% (ARBOCEL®, JRS Alemania). Los resultados se muestran en la Tabla 2.

La fibra insoluble ARBOCEL® causó un peso de molleja significativamente superior, así como un mayor peso del intestino delgado en comparación con los animales control. Este efecto podría no lograrse con la corteza que contiene la fibra mixta. Esto confirma la importancia de la naturaleza (soluble vs. insoluble) de la fibra como se describe en la primera sección de este artículo.

Notable es también la mejora de la ganancia de peso en vivo de los animales, debido al uso de la fibra insoluble 100%. Se trata de la importancia de cómo los cambios en la dieta se rigen por el peso corporal objetivo en la cría de pollitas y no por la edad, como se mencionó antes.

Fibra en la etapa de postura

El papel de la fibra en postura se ha revisado en muchos documentos. Hay fuertes indicios de que se requiere un nivel mínimo de fibra insoluble para prevenir trastornos de conducta como el canibalismo. Esto también se ha hecho hincapié en las pautas de alimentación ISA. Afirman que "la presencia de fibra insoluble parece indispensable, provocando un aumento en el tamaño de la molleja, mejorando la digestibilidad del almidón y la reducción de picaje de plumas". Además, está bien establecido que la fibra insoluble acelera el tránsito intestinal. Esto es más probablemente relacionado con el impacto de la fibra insoluble en el tamaño de la molleja. Este tránsito intestinal más rápido reducirá el riesgo para la colonización de bacterias dañinas. Por ejemplo, Branton et al., 1997, del Departamento de Agricultura de Mississippi (Estados Unidos) fue capaz de reducir la incidencia de enteritis necrótica en las aves mediante el uso de la fibra insoluble sobre la base de lignocelulosa.

Es difícil encontrar recomendaciones sobre el nivel de fibra que se utilizará en la etapa de postura. Es indiscutible que la fibra suplementada debe ser predominantemente insoluble. Robert Pottgüter (2008) a partir de Lohmann resume en su documento sobre la fibra en las dietas de postura que las raciones con alto contenido de fibra, es decir, más de 3,5% a 4,0% estabilizan el intestino que también da lugar a cama seca.

Canibalismo y picaje de plumas

La mortalidad causada por el canibalismo sigue siendo un problema importante en la industria. Se ha observado hasta un 20% de mortalidad por canibalismo, dependiendo del sistema de producción y estrategias de gestión. Junto con el manejo, la genética, los factores dietéticos y el programa de iluminación se tratan como una posible causa de canibalismo. Dietas de proteína baja, baja ingesta de sodio, así como la falta de algunos aminoácidos esenciales se ven como una causa de canibalismo. Cada vez más estudios también muestran la importancia de un adecuado nivel de fibra insoluble en las formulaciones para prevenir el canibalismo.

En un estudio de la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia se ha demostrado que la inclusión de la caz como fuente de fibra insoluble afectó significativamente la mortalidad por canibalismo relacionados en ponedoras. Durante la etapa de postura, la mortalidad en el grupo de control alimentado a base de trigo (2,9% de fibra) fue de 29%. Mediante el uso del molino se redujo significativamente hasta un 14%. Resultados similares se han observado en la Universidad de Stuttgart-Hohenheim, Alemania. Aquí la fibra cruda insoluble, llamada ARBOCEL®, causó una reducción de picaje de plumas en las ponedoras del 10,8% a 2,9% en el grupo control que utilizó ARBOCEL®. En este ensayo, el concentrado de fibra cruda insoluble dio como resultado mejores condiciones de plumas (Tabla 3).

Todavía no se ha establecido que la fibra insoluble causa tales efectos positivos sobre el canibalismo en ponedoras. Un estudio de la Universidad de Hohenheim estableció que las producciones con alta incidencia de picaje ingieren más plumas que aves con baja incidencia de picaje de las plumas. Además, los autores descubrieron que las plumas tienen el mismo efecto en el tracto intestinal que una fibra insoluble, que es la aceleración del período de tránsito intestinal. Una conclusión lógica es que los animales ingieren las plumas para superar una deficiencia de fibra insoluble.

Performance

En muchos ensayos de la universidad se ha observado un impacto positivo de la fibra insoluble en el rendimiento. Yuwares Ruangpanit et al. de la Universidad Kasetsart en Tailandia (2011) evaluaron los efectos del concentrado de fibra cruda insoluble ARBOCEL® en la producción de huevos Henday en H&N Brown Nick ponedoras de 19 a 34 semanas de edad. Se alimentaban los animales con 3 formulaciones diferentes: 3,5% de fibra cruda de fuentes tradicionales; 4,0% de fibra cruda de fuentes tradicionales y 4,0% incluyendo 0.5% de fibra cruda del concentrado de fibra cruda insoluble ARBOCEL®. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Los animales que recibieron 4,0% de fibra bruta en la formulación incluyendo 0,5% de fibra bruta del concentrado de fibra cruda insoluble ARBOCEL® mostraron casi 2,0% de aumento de la producción de huevo Henday (promedio de producción en las primeras 16 semanas) en comparación con los animales que recibieron el 4,0% fibra cruda sólo de fuentes de fibra tradicionales. Esto demuestra que la naturaleza de la fibra tiene un gran impacto en el rendimiento.

Estos resultados se han confirmado en un ensayo en la Granja Tynoong Norte en Australia. Se usó el concentrado de fibra cruda insoluble ARBOCEL®. El rendimiento de estas aves en términos de la producción de huevos mejoró un 2,1% en comparación con las 25,000 aves control.

Resumen

La importancia de la fibra en la formulación de los piensos de ponedoras ha sido reconocido entre los especialistas. La naturaleza de la fibra suplementada es muy importante. La fibra puede ser clasificada en fibra insoluble y soluble. Ensayos en universidades e institutos agrícolas muestran que la fibra insoluble es mucho mejor fuente de fibra en comparación con la fibra soluble.

Las formulaciones con alto contenido de fibra insoluble resultan en un mejor rendimiento, una molleja más grande, una mejor salud intestinal asociada con cama seca, y en una menor incidencia de trastornos de la conducta como el canibalismo. Debido a la necesidad de energía de las gallinas ponedoras a menudo hay espacio limitado en formulaciones de maíz y soja para ajustar el contenido de fibra con fuentes de fibra tradicionales. El concentrado de fibra cruda se concentra sobre la base de lignocelulosa, altamente concentrado (50% - 65% CF) y sin riesgo de micotoxinas. Es una excelente herramienta para adaptar el contenido de fibra de formulaciones de alimentos.