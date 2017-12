Harina de hojas de moringa oleífera en dietas de crecimiento y acabado para pollos de carne (Parte I)

Introducción

La aguda escasez de proteína animal en los países subdesarrollados justifica la investigación del potencial de algunos recursos nuevos producidos localmente, tales como las harina de hojas de moringa y leucaena, las que se pueden incluir en dietas de aves para reducir el uso de fuentes convencionales de proteína (Abou et al., 2011). La Moringa oleífera es un árbol con un alto rendimiento de biomasa fresca comestible, equivalente a 15 toneladas de materia seca por hectárea por año (Jarquin et al., 2003). La energía metabolizable de la harina de hojas de moringa para aves encontrado por Kakengi et al. (2007) fue de 1.88 Mcal/Kg., que no concuerda con lo reportado por Melesse et al. (2011) y Etalem et al. (2012) quienes registraron valores de 2.99 y 3.21 Mcal. /Kg., respectivamente. El análisis proteico de las hojas en Moringa oleífera es de 28 a 30% y la digestibilidad de la proteína oscila entre 74 a 75% (Foidl et al., 1999). El contenido de carbohidratos presente en la harina de hojas de moringa varía de 47.09 a 63.11% (Bamishaiye et al., 2011; Ogbe y Affiku, 2011) y a medida que se incrementa la edad de la planta el contenido de carbohidratos se reduce. Con respecto a la fibra presente en la harina de hojas de moringa algunos estudios han reportado que varía entre 4.5 a 11.3% (Yaméogo et al., 2011; Ogbe y Affiku, 2011; Bamishaiye et al., 2011; Pallavi y Dipika, 2010).

Moyo et al. (2011) reportaron que el contenido en FDN y FDA de las hojas fue de 11.40 y 8.49%; asimismo hallaron valores de 3.65% de calcio y 0.30% de fósforo. Asimismo, las hojas de moringa tienen valores considerables de tiamina, piridoxina, niacina y vitamina C (Gopala et al., 1989; Souza y Kulkami, 1993). Los compuestos de moringa tienen una toxicidad muy baja, Gupta et al. (1989) reportaron una concentración de 2.7% de taninos la cual no producen ningún efecto adverso. Asimismo se observó que el secado reduce o elimina taninos condensados de 15 a 30% en relación con el follaje fresco (Vitti et al., 2005).

Las hojas presentan niveles bajos de saponinas (5.0%) comparable al de harina de soya que posee 4.7%. Las saponinas de las hojas de moringa parecen ser relativamente inocuas ya que son consumidas por los humanos sin tener ningún efecto adverso (Makkar y Becker, 1996). El contenido de fitatos de las hojas fue de 3.1%, lo que puede provocar que disminuya la biodisponibilidad del fósforo (Makkar, 2003). Gupta et al. (1989) reportaron la presencia de nitratos (0.05 mmol por 100 g) y oxalatos (4.1%) en las hojas de moringa.

Olugbemi et al. (2010) empleando harina de hojas de moringa en dietas a base de yuca para pollos de carne en niveles de 0, 5 y 10%, observaron una mayor conversión alimenticia y reducción en ganancia de peso de las aves con el nivel de 10%. Banjo (2012) utilizando niveles de 0, 1, 2 y 3% de harina de hojas de moringa en dietas de pollos de carne, encontró que el nivel de 2% mejoró significativamente la ganancia de peso. Gadzirayi et al. (2012) sustituyendo harina de hojas de moringa por harina de soya, en niveles de reemplazo de 0, 25, 50, 75 y 100%, hallaron que el nivel de inclusión de 25% permitió obtener un peso vivo final y ganancia de peso similar al de los pollos alimentados con la dieta convencional; mientras que niveles de sustitución mayores de 25% redujeron significativamente dichos parámetros. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la adición de harina de hojas de moringa (0, 3.5, 7.0 y 10.5%) en las dietas de crecimiento y acabado para pollos de carne evaluando el peso corporal, ganancia de peso, consumo de alimentos, conversión alimenticia, mortalidad, rendimiento de carcasa y retribución económica del alimento.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Experimental de Avicultura de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), durante 7 semanas. El trabajo experimental fue realizado conjuntamente con la Ing. Rubett Ariza Sanchez. Se utilizaron 160 pollos de carne de la línea Cobb de 22 días de edad, con pesos homogéneos. Las aves fueron alojadas en 10 jaulas de 1 metro cuadrado de área, alojándose 10 aves por jaula, que estuvieron dentro de un galpón tipo “abierto”, realizándose el manejo de cortinas de acuerdo a la presentación de variaciones de temperaturas con el fin de brindar el grado adecuado de ventilación. Se siguieron todas las medidas de bioseguridad.

El producto evaluado: harina de hojas de moringa (HHM) fue proporcionado por la empresa Moringa del Perú S.A. El proceso de elaboración inició con la cosecha, se procedió a lavar las hojas utilizando agua y para el proceso de deshidratación, las hojas se expusieron al sol para disminuir la humedad, se colocó en la parte más soleada durante el día ya que el aire seco acelera el proceso de desecado y por las noches se guardaban en plásticos. La deshidratación se obtuvo en un promedio de 5 días. Las hojas secas fueron molidas, utilizando un molino manual hasta obtener la harina de hojas de moringa.

El alimento fue formulado de acuerdo a los requerimientos nutricionales para pollos de carne (Cobb, 2002) considerando niveles de energía y proteína por tratamiento; para las etapas de crecimiento y acabado. Las dietas suministradas fueron isoenergéticas e isoproteicas. El suministro de alimento y agua fueron ad libitum. La energía metabolizable considerada para harina de hojas de moringa fue 1.88 reportada por Kakengi et al. (2007). El contenido nutricional de las hojas de moringa se muestra en el Cuadro 1 y fue obtenido en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA) de la UNALM.

El diseño estadístico empleado fue el completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. La comparación de medias de tratamiento se realizó con la prueba de Duncan.

Los tratamientos fueron:

T-1: Dieta testigo – 0% de harina de hojas de moringa.

T-2: Dieta con 3.5% harina de hojas de moringa.

T-3: Dieta con 7.0% de harina de hojas de moringa.

T-4: Dieta con 10.0% de harina de hojas de moringa.

Se emplearon los mismos niveles de harina de hojas de moringa en las dos etapas: crecimiento (22-35 días) y acabado (36-49 días).

Los parámetros evaluados fueron: peso corporal, ganancia de peso, consumo de alimentos, conversión alimenticia, mortalidad, rendimiento de carcasa y retribución económica del alimento. En el próximo artículo presentaremos los resultados obtenidos en el presente ensayo.