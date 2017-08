Dra. Claudia Carranza brindará ponencia en la AAAP– Indianapolis 2017

Ceva Salud Animal, formará parte de los auspiciadores diamante en el último Simposium American Association of Avian Pathologist (AAAP) a realizarse del 21 al 25 de Julio del presente año en la ciudad de Indianapolis – Estados Unidos. El congreso AAAP busca promover el conocimiento científico para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las aves de corral para proporcionar alimentos seguros y abundantes para el mundo.

En el marco de las exposiciones, Ceva contará con 4 ponentes técnicos. Dos de ellas serán presentadas por nuestras compatriotas, la Dra. Roxana Sanchez Ingunza (Project Leader en Ceva Biomune - Kansas) con su ponencia “Evaluation of Target Genes in the Salmonella Genome for the Selection of Autogenous Vaccine Strains”. Y por parte de Ceva Perú, la Dra. Claudia Carranza expondrá sobre “Molecular characterization and bioinformatics evolution analyses of 40 years of Brazilian IBV variants”.

Además, se tendrán las ponencias de la Dra. Kelli Jones (Technical Service Veterinarian - Ceva Biomune) “Further Investigations of Egg Production Drops in Commercial Brown Layers” y del Dr. Ha-Jung Roh (Científico - Ceva Biomune) con sus ponencias “Evaluation of Infectious Bronchitis (IB) Vaccine Delivery for Broiler Hatchery Vaccination” y “Analysis of Viral Population Composition of Mass and GA08 type IBV Using Next Generation Sequencing (NGS)”.