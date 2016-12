Bioservice organizó charla internacional - Importancia de las micotoxinas y bacterias enteropatógenas en La Salud Animal y Humana

Bioservice, laboratorio peruano de reconocida trayectoria en la investigación, desarrollo de productos y servicios de certificación, realizó el pasado 20 de octubre la charla denominada "Importancia de las micotoxinas y bacterias enteropátogenas en la Salud Animal y Humana". El evento se desarrolló en las instalaciones del Hotel El Condado en Miraflores.

El evento llevado a cabo en el marco de los 20 años que tiene la empresa al servicio del sector pecuario, se inició con las palabras de bienvenida de la Dra. Ysabel Koga, directora de Investigación y desarrollo de Bioservice SRL; asimismo, fue la encargada de dar mayores alcances sobre la empresa y su participación en las áreas de investigación y servicio a los sectores avícola y porcino.

Acto seguido, se iniciaron las conferencias a cargo del Dr. Juan Carlos del Río, médico veterinario zootecnista de México, quien abordó el tema “Micotoxinas en la Salud Animal e Inocuidad Alimenticia” , por su parte el PhD, Jens Peter Christensen, médico veterinario de Dinamarca presentó, “Salmonella enterica and Escherichia coli-aspects of pathogenesis, epidemiology and control”.

Luego de un breve receso, donde los asistentes intercambiaron opiniones sobre las ponencias dictadas, prosiguió el evento con la disertación de la Dra. Theresa Ochoa, médico pediatra de la U. Cayetano Heredia, quien expuso sobre, “Implicancias de la multidrogo resistencia de las enterobacterias (Salmonella, E. coli y Campylobacter) en salud pública”.

Los Dres. Jorge Rodríguez y Karina Mendoza, fueron los encargados de cerrar el ciclo de conferencias con el tema, “Detección de Salmonella, E. coli y micotoxinas en alimentos y en sistemas de producción animal”. Para concluir el evento, Bioservice ofreció una cena de gala, donde todos los invitados pertenecientes al sector avícola y porcino nacional, compartieron con sus colegas y disfrutaron de un grato momento de camaradería.