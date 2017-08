Limpieza de líneas de bebederos y tratamiento de agua potable: Opciones de hoy

El manejo de los bebederos es a menudo "la última frontera" en la producción de aves. Este artículo explica por qué es tan vital limpiar sus líneas de agua entre cada producción.

La importancia de buena agua potable es a menudo subestimada. Bajo condiciones climáticas normales, las aves beben aproximadamente el doble de lo que comen (en climas cálidos la proporción es de 3 - 4). Una buena calidad de agua ayuda al proceso de digestión, al transporte de los nutrientes en el cuerpo, la regulación de la temperatura corporal y la eliminación de los residuos. De esta manera, el agua tiene un gran impacto tanto en el estado de salud como en los resultados de producción de las aves. Lo llamamos "el nutriente olvidado".

El agua misma puede ser una fuente de contaminación cuando su condición microbiológica no es óptima (demasiados gérmenes). Además, sus características químicas (por ejemplo, demasiado dura, demasiado hierro, demasiado calcio, etc.) pueden impedir una buena digestión o una buena absorción de suplementos como medicamentos, vacunas, vitaminas, etc. La administración de estos aditivos a través del agua potable creará una capa de polisacáridos en el sistema conocida como "biofilm", en la que se desarrollarán microorganismos y, en última instancia, contaminarán a los animales. No se verá cómo se acumula dentro de las líneas de agua, pero sabemos que está allí. Así también, los depósitos minerales (especialmente el calcio), conocidos como "cal", también se acumulan dentro de sus líneas de bebederos y proporcionan un refugio para los microorganismos. Ambos pueden bloquear los bebedores (reduciendo el flujo de agua y afectando adversamente la distribución de estos suplementos). Si tiene nipples, compruebe el caudal del último bebedero y compare con las especificaciones del fabricante (ml / min). En el caso de los bebederos de campana, la acumulación de suciedad es visible en el exterior de la campana, pero será considerable dentro de las líneas también.

Líneas de suministro de agua sucia, llenas de sarro pueden ocultar todo tipo de microorganismos en la biopelícula. Las altas temperaturas y el bajo flujo de agua a la recepción de pollitos de un día crearán un ambiente ideal para el desarrollo explosivo de algas y bacterias no deseadas en el sistema.

Por lo tanto, lo primero que se debe hacer al limpiar un galón es limpiar el interior de las líneas de agua, quitando la biopelícula y el sarro.

El cloro no quitará la biopelícula o el sarro ya que este será inactivado por la materia orgánica (al igual que el yodo), especialmente al final de la línea, donde el flujo de agua es más bajo y donde la temperatura y la contaminación es la más alta. Por lo tanto, si usted analiza su agua microbiológicamente, siempre tome la muestra en el último bebedero.

Entonces, ¿Cuáles son las posibles alternativas al cloro? Echemos un vistazo a la limpieza de las líneas bebederos:

1. Oxidación

Para deshacerse del biofilm, se requiere una molécula de oxígeno libre para "quemarla". Este O 2 puede ser liberado de diferentes fuentes:

- Las instalaciones de ozono (O 3 ) demostraron ser caras para un gallinero.

- El dióxido de cloro debe activarse en la granja mezclándolo porque no es estable.

- H 2 O 2 o peróxido de hidrógeno eliminará el biofilm orgánico. El secreto de H 2 O 2 es cómo estabilizarlo (H 2 O 2 se utiliza como "combustible" para los cohetes, es un producto muy explosivo y por lo tanto peligroso). Una forma de estabilizar es añadir nitrato de plata, sin embargo, este es un metal pesado y no siempre se usa.

En todos los casos, se comprueba la vida útil comparando la fecha de fabricación con la fecha de caducidad, tendrá una comprensión sobre la estabilidad y la vida útil. Sin embargo, el H 2 O 2 no eliminará el sarro. Así que tendrás que hacer una segunda limpieza con ácidos.

2. Acidificación

Los ácidos disolverán el sarro (principalmente basada en calcio) que también puede bloquear a los bebederos. Sin embargo, no disolverán el biofilm orgánico. Por lo tanto, necesitará dos salidas limpias: una con ácidos y otra con H 2 O 2 .

3. Oxidantes combinados con ácidos orgánicos

El peróxido de hidrógeno estabilizado formulado en combinación con ácidos orgánicos (que formarán ácidos PER como el ácido peracético) disolverá tanto el biofilm como la acumulación de incrustaciones. Da los beneficios de la oxidación y la acidificación en un solo golpe. Además, el ácido peracético actúa como un "refuerzo" para mejorar la eficacia del H 2 O 2 .

La Dra. Susan Watkins probó la reducción de CFU (unidades de formación de colonias) de 8 diferentes limpiadores de línea de agua y concluyó: "Usando 2%, CID 2000 tuvo la mayor reducción de presencia microbiana". Un producto basado en solo H 2 O 2 fue probado al 3% (= 50% más) y resultó en reducciones inferiores de CFU(*).

La Dra. Watkins afirma que la biopelícula puede bloquear hasta el 70% del diámetro de su línea de agua. Esto reducirá seriamente el flujo de agua requerido. También afirma que las bacterias "encapsuladas" en el biofilm pueden ser hasta 1000 veces más resistentes que las bacterias "flotantes libres". El mayor problema con los biofilms es que pueden "romper" y liberar las bacterias. Así pueden convertirse en una fuente de contaminación. De allí la importancia de analizar una muestra de agua que se ha tomado en el último bebedero. Dra. Watkins tiene un ejemplo donde había 0 CFU en la fuente, pero 4,7 millones de CFU en el último bebedor de nipple. Es muy importante lavar las líneas abundantemente para eliminar todos los residuos después de cierto tiempo de contacto con el limpiador de línea de agua. Sólo entonces, comenzará con líneas limpias y desinfectadas.

Esta es una condición preliminar absoluta para optimizar aún más la calidad del agua, con el objetivo de mejorar su resultado de producción.

Un tratamiento de agua adicional durante la vida de las aves puede evitar una nueva acumulación de biopelícula y de sarro.

El mensaje final es que la limpieza de líneas de agua a menudo da los mayores retornos de la inversión en cualquier tipo de producción de aves. Esto puede hacer una diferencia seria en su calidad de agua y en la eficacia de todos los otros productos que usted desea dar a sus aves durante la producción.

(*) Int’l. Poultry Scientific Forum, Jan 22nd 2007, Atlanta : Dr. Susan Watkins et al, University of Arkansas, Fayetville : “Evaluation of different products used for cleaning drinking water systems”.

