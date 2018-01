Uso de levadura hidrolizada (fuente de nucleótidos) en la dieta de gallinas de engorde y su efecto en la progenie

Resumen

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la utilización de levadura hidrolizada (fuente de nucleótidos) en la alimentación de matrices de corte y sus efectos sobre la progenie.

Se utilizaron 80 matrices de corte, distribuidas en delineamiento totalmente casual, en 2 tratamientos (con y sin la adición de levadura hidrolizada – 5kg/ton) con 10 repeticiones de 4 aves por unidad experimental. En la 35a y 45a semanas, las aves fueron inseminadas y los huevos incubados para evaluar los efectos de los tratamientos en su calidad, fertilidad e incubabilidad.

Los pollitos oriundos de estas inseminaciones fueron creados hasta los 42 días de edad, siendo alimentados con dietas que atendieron a los niveles nutricionales de cada fase. Se evaluaron GP, CR y CA. El uso de levadura hidrolizada en la dieta de matrices resultó en la mejora del desempeño de matrices y de su progenie.

Introducción

En los últimos años, se han desarrollado pesquisas buscando relacionar los efectos de la nutrición de matrices sobre el desarrollo, mortalidad e inmunidad de la progenie (Hocking, 2007).

Las levaduras hidrolizadas son resultado de la fermentación alcohólica de la caña de azúcar que presenta en su composición, disponible para utilización por los animales, la pared celular, que está compuesta principalmente por ß-glucanos y manano oligosacáridos, que tienen impacto en el sistema inmunológico y habilidad en prevenir la colonización de bacterias patogénicas en el trato gastrointestinal, y el contenido celular, que presenta nucleótidos libres, los cuales presentan efecto sobre la salud intestinal de los animales, aumentando el crecimiento e influenciando positivamente la flora bacteriana en animales monogástricos.

Así, el presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la utilización de levadura hidrolizada (fuente de nucleótidos) en la alimentación de matrices de corte y sus efectos sobre la progenie.

Material y métodos

Este experimento fue conducido en el aviario experimental, en el Campus de USP, de la Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, en Pirassununga, São Paulo. Se utilizaron 80 gallinas de engorde, Cobb 500, a partir de la 25ª semana de edad, distribuidas en delineamiento totalmente casual, en 2 tratamientos (con y sin adición de levadura hidrolizada – fuente de nucleótidos – 5kg/ton) con 10 repeticiones de 4 aves por unidad experimental.

El experimento fue conducido en el período de 25 a 45 semanas de edad de las matrices. En la 35ª y 45ª semanas, las aves fueron inseminadas y los huevos fueron incubados. A los 10 días de incubación, se realizó la ovoscopia para la detección de los huevos infértiles.

Se evaluaron datos de producción de huevos (%), calidad de cáscara (gravedad específica), fertilidad (número de huevos fértiles/ número de huevos incubados x 100 %), incubabilidad de huevos incubados (número de pollitos nacidos / por el número de huevos incubados x 100 %) e incubabilidad de huevos fértiles (número de pollitos nacidos/número de huevos fértiles x 100 %).

Entre los pollitos nacidos se separaron 300 machos que fueron distribuidos en delineamiento totalmente casual, en 2 tratamientos con 10 repeticiones de 15 aves.

Los tratamientos experimentales fueron las dietas suministradas a las matrices, siendo que las dietas de la progenie fueron divididas en tres fases, inicial (1 a 21 días), crecimiento (22 a 34 días) y final (35 a 42 días), según las recomendaciones de Rostagno et al. (2011), sin adición de levadura.

Se evaluaron ganancia de peso (GP, kg), consumo de pienso (CR, kg) y conversión alimentaria (CA, kg/kg) a los 42 días de edad. Los datos obtenidos fueron analizados por el GLM del software SAS (9.1) y los promedios comparados por el test de Tukey al nivel del 5% de significancia.

Resultados y discusión

El uso de la levadura hidrolizada proporcionó una mejora del 2,1% en la producción de huevos (P<0,05), y también una mejora en la fertilidad y en la incubabilidad de huevos incubados y de huevos fértiles (Tabla 1).

Evaluando el desempeño de la progenie (Tabla 2) es posible observar que el consumo de pienso no fue influenciado por los tratamientos experimentales suministrados a las matrices (P>0,05).

Por otro lado, ocurrió una mejora en el GP y en la CA en pollitos oriundos de matrices alimentadas con la levadura hidrolizada en la dieta (P<0,05).

En el consumo de nutrientes por el ave, la prioridad de utilización de estos es para el mantenimiento de los órganos vitales, seguidos del metabolismo óseo y crecimiento muscular y, por último, la reproducción (Araújo et al., 2010).

El crecimiento y el desarrollo embrionarios adecuados son dependientes de un completo suministro de los nutrientes depositados en el huevo, y consecuentemente, el estatus fisiológico del pollito a la eclosión es grandemente influenciado por la nutrición de las matrices.

Conclusiones

El uso de levadura hidrolizada en la dieta de matrices resulta en la mejora del desempeño de matrices y de su progenie.

