El Control de los Virus empieza en la Granja Porcina

Los cerdos son animales sociales con particularidades en su aseo, mantienen su alimentación e hidratación, actividades sociales y las áreas con estiércol completamente separadas. Ellos necesitan una temperatura caliente constantemente, y debido a que sus pulmones son pequeños, necesitan mucho aire fresco. Para mantener su sistema inmune, los cerdos deben tener un ambiente libre de estrés, mucha agua de bebida limpia y una dieta nutritiva y bien balanceada.

Una de las mayores fuentes de infección es la llegada de nuevos cerdos. Los nuevos ingresos deben mantenerse separados más de 6 semanas y deben ser observados de cerca antes de ser integrados a la piara.

El método “todo dentro – todo fuera” en crianzas de porcinos es el sistema más efectivo para quebrar el ciclo infeccioso. Utilizando este método, todos los corrales se vacían, limpian y desinfectan apropiadamente antes de llenarlos nuevamente con cerdos. Si la desinfección se realizó adecuadamente se eliminan todos los virus y bacterias después de la salida de un lote de cerdos y antes de la entrada de uno nuevo.

Todas las salas de parto deben tener un flujo de cerdos consistente. No permita que los cerdos pequeños o débiles se mezclen con los cerdos jóvenes. Estos cerdos pueden transmitir infecciones hacia jóvenes susceptibles. Cuando se trabaja con cerdos de diferentes edades, empiece el trabajo de los más jóvenes a los mayores. Utilice equipos separados para los cerdos de diferentes edades. Por ejemplo, no utilice un cepillo en las instalaciones de acabado y luego en las salas de parto.

Se deben considerar los siguientes pasos para prevenir la propagación de enfermedades mediante los animales:

Compre animales saludables que posean certificado de sanidad (vacunación) y evite mezclar diferentes fuentes. Descarte enfermedades comunes. Asegúrese que los cerdos estén adecuadamente identificados y que el camión de transporte sea desinfectado previamente. Lave a presión el camión de transporte con un desinfectante apropiado antes y después de cargar animales.

Separe a los cerdos nuevos por 30 a 60 días, luego descarte nuevamente alguna enfermedad antes de integrar a la piara. Limpie la piel de los cerdos.

No exponga a los lechones con los nuevos animales. No permita la entrada de nuevas cerdas a la sala de partos.

Mantenga todas las áreas limpias y ordenadas.

Tenga especial cuidado con las cerdas preñadas y los lechones recién nacidos. Mantenga las parideras particularmente limpias y desinfectadas mediante la aspersión con desinfectante. Asegúrese de enjuagar bien.

Esterilice el área después de movilizar a los lechones destetados. Realice un lavado por aspersión a las patas de los animales que se movilizan dentro y fuera de las instalaciones.

Los cerdos necesitan mucho aire y acceso a agua. Asegúrese que los animales tengan las vacunas y medicación correcta, que puedan ser añadidas al alimento para asegurar su eficaz consumo.

Mantenga a los animales lejos de los pisos ásperos y desnivelados para evitar una tensión innecesaria en las articulaciones de las piernas.

A los cerdos les gusta un ambiente confortable, por lo que el control de la temperatura es muy importante. A los lechones les gusta las temperaturas de 27 – 30 ºC, en cambio los cerdos prefieren temperaturas más bajas.

Detengamos la propagación de enfermedades

Utilice la línea UCARSAN® en toda la granja para ayudar a controlar la propagación de enfermedades. UCARSAN® es efectivo contra (Cuadro 1).

Los patógenos causan enfermedades mortales que devastan la producción animal y destruyen la granja. Si no se controla, puede conducir a brotes severos incluyendo padecimiento e incluso la muerte de los cerdos y gente asociada. El uso de glutaraldehído GENUINO puede ayudar a solucionar estos problemas. Desafortunadamente, productos baratos de glutaraldehído no genuino han emergido por todo el mundo. Mezcladores, formuladores, productores y comerciantes de dudosa reputación mezclan formaldehido y otros químicos para reducir costos, entregando un producto que pasa como glutaraldehído. Estas mezclas no genuinas ponen en riesgo al negocio por pérdidas de producción y financieras; a los trabajadores y al medio ambiente.

UCARSAN® ataca a los patógenos y ayuda a controlar los microorganismos antes de su propagación, reduciendo el riesgo y maximizando los beneficios. UCARSAN® es muy eficaz en los corrales, instalaciones, vehículos de granja y equipos. De esta manera tanto sus animales como su negocio permanecen sostenibles y seguros.