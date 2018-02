Utilización de residuos en la alimentación animal, alternativa de fuentes naturales viables para la industria veterinaria

La base de la industria farmacéutica y alimentaria es la trasformación de materias primas con la finalidad de generar un producto con valor agregado, este objetivo permite entre otras cosas, facilitar la administración de un medicamento cuando se necesita realizar un tratamiento o cubrir necesidades nutricionales, estén estos dirigida a uso humano o animal. (1)

En referencia al medicamento, estas materias primas de acuerdo a la función primaria que desempeñan en el producto se pueden clasificar primeramente en principio activo, los cuales son responsables de la acción terapéutica, como los antibióticos, analgésicos, vitaminas, antioxidantes, antinflamatorios, etc. Y excipientes, que son el componente que permiten vehiculizar, mejorar atributos de seguridad y efectividad del medicamento, los cuales en base a su funcionalidad se pueden clasificar como agentes adsorbentes, aglutinantes, viscosantes, desintegrantes, diluyentes, lubricantes, solubilizantes, etc. Estas funciones son esenciales en el desarrollo del medicamento dependiendo de la forma farmacéutica elegida. (2).

Por otro lado, en la industria veterinaria, la creciente demanda de productos farmacológicos, suplementos nutricionales y piensos, originó la búsqueda de alternativas de materias primas para cubrir las necesidades en este sector, encontrando en el uso de residuos de origen animal, pesquero y vegetal, una salida viable, económica y sin problemas de abastecimiento. (3)

En el sector agrícola la urgencia de utilizar los residuos generados recae en el importante aporte de reducción sustancial de desechos que impactan directamente en el medio ambiente. Esto, sumado a su bajo costo, origina realizar una reevaluación de la utilización de forma directa, como parte de la dieta, o indirectamente, mediante enriquecimiento de nutrientes utilizando microorganismos para este fin.

Otro punto importante es que los costos relacionados a cultivos, que van directo a la alimentación animal, son elevados actualmente; muchos de estos son utilizados para consumo humano, como el arroz, la soja, el maíz, etc. Es por ello, que el empleo de residuos en reemplazo de estos cultivos obedece a la necesidad de buscar fuentes adecuadas y de buena calidad. Por consiguiente, deben ser evaluados en base a su digestibilidad, valor nutricional, riesgos biológicos, viabilidad, y serán limitadas por consideraciones técnicas y nutricionales que repercutan en los resultados finales en cuanto a la ganancia de peso y conversión.

Los subproductos de origen vegetal se pueden dividir en: subproductos de recolección y de la industria de molienda, subproductos de la industria azucarera y almidón, subproductos de la industria de frutas y verduras, y subproductos de la industria aceitera.

Subproductos de la industria de molienda

Consisten principalmente de materia vegetal restante de la recolección y el procesamiento, entre las cuales tenemos paja, cáscara de cebada, trigo, arroz, frijoles, avena, tallos de centeno, rastros de maíz, sorgo, algodón, entre otros. En este grupo, el salvado de trigo es uno de los componentes más utilizados en la alimentación de los animales lácteos. Contiene cerca de 10% de proteína cruda digestible, 65% de nutrientes digestibles totales, 0.07% de calcio, 0.35% de fósforo y es una buena fuente de vitaminas solubles. Otro componente utilizado del trigo es la harinilla la cual, que posee altos contenidos de energía digestible en comparación al salvado y un menor valor de fibra. Contiene 10-14% de proteína cruda y 9.5% de fibra cruda. (4)

Otro de los residuos utilizados es el obtenido en el procesamiento del arroz, entre los cuales tenemos:

Subproductos de la industria de procesamiento de frutas y hortalizas

Incluyen albaricoque, almendras, manzanas, aguacates, uvas, limones, lima, aceitunas, naranjas, maracuyá, mango, ciruelas, entre otros. El orujo es el subproducto principal de la industria de procesamiento de manzanas. Consiste en pulpa triturada y tallos (5-10%), cáscaras (15-20%), núcleo (15-20%) y semillas. De la producción total de manzanas aproximadamente el 30-40% son dañadas durante su manipulación, por lo tanto, no salen al mercado; el 20-40% de éstas son procesadas para jugos, el resto es desechado y normalmente esta acumulación es perjudicial para el medio ambiente (generación de aguas residuales con contenido de pesticidas y grandes cargas de microorganismos). Estos residuos pueden ser utilizados como alimento al ganado vacuno ya que contienen 7.7% de proteína cruda (CP) y 5% de extracto de éter (EE), además de 1.86 Mcal de energía metabolizable.

Se han realizado estudios con 3 grupos de vacas con diferentes dietas, donde un grupo no fue alimentado con residuos de manzana, el 2do grupo con 15% de residuos de manzana en la dieta y el 3ro con 30%, donde no se encontraron diferencias significativas en el rendimiento de la leche y su composición, por lo tanto, estos residuos pueden ser una alternativa para reemplazar hasta en 30% de la dieta de ganado vacuno. (5)

El plátano, de acuerdo a las estadísticas de la FAO (1998), el 30-40% de su producción es potencialmente disponible para usar como alimento para el ganado vacuno. En este grupo se encuentran los plátanos dañados por manipulación, residuos domésticos y rechazados para la exportación. Lo que se traduce en aproximadamente de 12-15 millones de toneladas. Estos residuos contienen 10-17% de proteína cruda y 4.3% de proteína digerible cruda. Estos residuos pueden reemplazar la dieta de vacas hasta en un 15% sin afectar la producción de leche, de igual forma hasta 7% en la dieta de aves (6).Tomando en cuenta a los residuos de la cáscara de plátanos, se han realizado estudios para evaluar los efectos en el rendimiento de la leche, la cual mejoró la producción en un 14- 18% según los estudios de H. Dormond (7).

Subproductos de la industria aceitera

En este grupo tenemos las tortas extraídas con disolvente de la soja y la colza, el girasol, el lino y los productos que se forman durante la refinación de los aceites vegetales, la lecitina y los ácidos grasos que también pueden utilizarse para la producción de piensos para animales. En el caso de la obtención del aceite de palma se generan residuos como: la torta de palmiste, fruto de palma, fase sólida del decantado, aceite crudo de palma, racimos vacíos, troncos y ramas. Estos residuos se utilizan en la preparación de concentrados destinados para ganado bovino, equino, porcino y aves. En el caso de bovinos, se puede incluir en la dieta hojas producto de la poda; en pollos de engorde se puede incorporar el aceite crudo de palma que ayuda a la ganancia de peso y producir huevos de mayor tamaño y peso (8).

En cerdos, la cachaza de palma se emplea para la formulación de piensos en reemplazo de la melaza. Se han realizado estudios que demuestran el reemplazo del 100% de sorgo por la cachaza como fuente de energía, generando buena ganancia de peso y siendo esta más económica que el sorgo. Este residuo contiene: proteína 5.3%, grasa cruda 23.1%, fibra cruda 15.1% y ceniza 1.9%. (9)

La lecitina, residuo de la producción de biodiesel a base de aceite de soja, al agregar en un 2.5 % en el pienso proporciona el 0.05% fósforo de alta digestibilidad en la ración, reduciendo la necesidad de fuentes minerales. Por otro lado, la colina y el inositol podrían favorecer la protección hepática y la vitamina E que tiene valores de 95 UI/kg ayuda a mejorar la estabilidad del pienso por su efecto antioxidante. (10)

Residuos de origen animal Entre los residuos de origen animal, encontramos la hemoglobina bovina desecada, ejemplo del aprovechamiento y transformación de subproductos de la industria cárnica, utilizada como suplemento de alto valor nutricional por su contenido de proteínas de calidad y hierro hemínico que presenta mayor biodisponibilidad que el hierro inorgánico. Estos beneficios son aprovechados para la elaboración de dietas en granjas avícolas, porcinas, ganadera y a su vez es una alternativa para reducir el impacto ambiental de los residuos generados procedentes de la sangre. (11)

