Actualidad Avipecuaria, Más que una revista un equipo de profesionales de la comunicación a tu servicio Estando cerca de cumplir sus cinco primero años, Julio Iturriaga, Director de Actualidad Avipecuaria se muestra agradecido por la confianza y amistad que le ha prodigado la gente de la industria a lo largo de este primer quinquenio. Según nos dice, Actualidad Avipecuaria empezó, no porque faltasen medios que informaran sobre el acontecer de la industria avícola y porcina del país, sino porque desde el principio imaginaron un medio de comunicación diferente que reflejara el sentir de una industria que se ha transformado vertiginosamente en los últimos 15 años gracias al empuje de sus empresarios y al profesionalismo de médicos veterinarios, ingenieros zootecnistas, investigadores e integrantes en general de esta gran industria. Creyeron siempre que un medio de comunicación especializado no tenía porque ser tan acartonado ni rígido en su formato además estában seguros que el hecho de tener una diagramación más dinámica y colorida no iría en desmedro de los contenidos técnicos de la misma. “Confiábamos en que una publicación nueva, con un formato diferente, no sólo en la diagramación sino también en la presentación de la misma iba a lograr una mayor aceptación entre los avicultores y porcicultores peruanos. Afortunadamente no nos equivocamos y en poco tiempo Actualidad Avipecuaria se convirtió en la revista de mayor aceptación del medio gracias al apoyo técnico de profesionales de amplia trayectoria y reconocimiento dentro de la industria avícola peruana” nos dice Julio Iturriaga. Con el tiempo otras publicaciones del mercado local cambiaron sus viejos formatos procurando acercarse a los estilos de diseño y presentación que Actualidad Avipecuaria había logrado posicionar entre un creciente número de suscriptores. “Este cambió fue un motivo de satisfacción y compromiso para nosotros pues a pesar de nuestra juventud sabíamos que empezábamos a marcar un liderazgo en lo que respecta a publicaciones del sector y que el público esperaría que las innovaciones no se limitaran a formatos o presentaciones impresas sino a la incorporación de nuevas herramientas de comunicación que ayuden a una mejor integración e información de nuestros suscriptores” agrega Germán Bedoya, Gerente Administrativo de la empresa. Es motivo de orgullo para sus directivos saber que el mayor capital de Actualidad Avipecuaria, desde su fundación en el 2006, fue la amistad y confianza en que desinteresadamente depositaron en ellos reconocidos personajes de la industria quienes ayudaron cristalizar un proyecto sin pedir nada a cambio. “Yo iba con mis papelitos llenos de bocetos presentándoles un proyecto de una revista que sería exitosa y diferente. Es nostálgico recordar las muestras de afecto y confianza en mi persona que recogía de los gerentes de las empresas, gerentes de marketing, así como de los profesionales a quienes comprometí a ayudarme en el perfil técnico de la misma. A todos ellos les guardo eterno agradecimiento y cariño” nos dice Julio Iturriaga. La empresa empezó en una pequeña oficina de un ambiente en el distrito de Lince que contaba con tres computadoras (una propia, otra alquilada y otra prestada por un familiar), dos colaboradores y ansias enormes de trabajo por alcanzar las metas fijadas. “Con el tiempo y crecimiento de nuestros primeros años nos trasladamos a una oficina más grande en el mismo edificio, con más personal especializado en cada una de las áreas (Prensa, diseño, edición, redacción y programación) en las que íbamos incursionando”. Dice Germán Bedoya.