Quimtia S.A., cuenta con un moderno Laboratorio de Investigación Aviar, el cual está diseñado de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio y de Experimentación (BPLE). En el Laboratorio de Investigación Aviar se pueden ejecutar pruebas de recuperación y selección de cepas de campo mediante pruebas de patogenicidad, invasibilidad y septicemia; además son realizables pruebas de inocuidad, de protección cruzada y eficacia.

El Laboratorio de Investigación Aviar de Quimtia S.A., se divide en tres áreas: Laboratorio de Crianza, Laboratorio de Desafío y una sala de evaluaciones clínicas; las cuales mantienen el control de partículas gracias a su sistema de ventilación clase 100,000 (ISO 8).

Profesionales de Quimtia en las instalaciones de la empresa en Lurín.

El Laboratorio de Crianza es un área donde se realiza la recepción y levante de las aves hasta su edad de traslado al Laboratorio de Desafío. Además se pueden realizar pruebas donde se evalúen parámetros productivos bajo una misma condición de crianza.

Por su parte, el Laboratorio de Desafío contiene 20 casetas experimentales, seteadas individualmente en temperatura e iluminación, donde se maneja un sistema de filtración que no recircula el aire de las salas; el aire es extraído a través de un ventilador centrífugo (CFM), y luego filtrado por un banco de filtros (incluye filtro tipo HEPA de 99.99% de eficiencia). Lo cual garantiza la no eliminación de células, bacterias y plumas al medio ambiente. Adicionalmente cuenta con sistemas de exclusas con duchas de ingreso para el personal, pass thru para ingreso y salida de material limpio y contaminado, respectivamente, ello permite tener un laboratorio de nivel de contención II.

Las casetas experimentales del Laboratorio de Desafío han sido fabricadas en acero inoxidable, equipadas con sistemas de: bebida con niples, alimentación, iluminación y calefacción (a través de la línea de ingreso de aire clasificado).

Asimismo, el laboratorio cuenta con una sala de evaluaciones clínicas para la investigación y entrenamiento del personal en el diagnóstico de enfermedades aviares.

Equipo de Quimtia en la sala de evaluaciones clínicas.

Sólo en el Laboratorio de Desafío se introducen cepas bacterianas como Salmonella sp. (tifosis y paratifosis aviar), Avibacterium paragallinarum (coriza infecciosa) y Pasteurella multocida (cólera aviar); en cuanto a las cepas virales Quimtia S.A., trabaja con virus de la enfermedad de Newcastle, hepatitis a cuerpos de inclusión y bronquitis infecciosa Aviar.

El Laboratorio de Investigación Aviar de Quimtia S.A., permite la ejecución de diversos diseños experimentales para la evaluación de sus productos, garantizando óptimos desarrollos de calidad, seguridad y eficacia