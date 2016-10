Sealed Air Food Care lanza solución de envase que aumenta la productividad del procesador hasta 30%





Líder global en innovación y fabricación de sistemas de envase para la industria de alimentos, Sealed Air Food Care lanza la bolsa Cryovac® OSB (Overlap Seal Bag - Bolsa de Sellado Superpuesto). Esta nueva bolsa termocontraíble para envasado al vacío tiene características únicas y se destaca por permitir el sellado aún a través de pliegues o superposición de bolsas. El sistema es el único en el mercado con la tecnología de soldadura overlap, lo que permite aumentar la productividad hasta 30%.

Ideada para envasado de carne roja refrigerada, la solución se puede utilizar con alto rendimiento en una amplia gama de envasadoras de vacío. La solución ofrece al procesador mayor eficiencia operativa y óptima maquinabilidad, facilitando el manejo del producto.

Desarrollado para generar mayor productividad y reducir el desperdicio causado por rechazos, el sistema cuenta con las reconocidas propiedades de contracción de las bolsas termocontraíbles Cryovac® presentando además una excelente performance de sellado que facilita notablemente la operación frente a problemas como pliegues y plisados. Al permitir la automatización completa de la línea de producción, el envase colabora en la reducción del riesgo de contaminación y asegura alta productividad, con aplicación en diferentes tamaños, pesos y formas de cortes envasados.

Estas características contribuyen con la sustentabilidad del proceso, que es una prioridad para Sealed Air. "Las bolsas Cryovac® OSB proporcionan ahorro real de energía, utilización de menos material y la reducción del reproceso, debido a la posibilidad de superposición", explica la líder de marketing de Sealed Air Food Care en América Latina, Alessandra Souza.

La aplicación de esta tecnología aumenta la eficiencia operativa, y lo más relevante, no compromete el presupuesto. Es la solución ideal para las plantas que no tienen más espacio para la expansión, ya que no requiere inversión en equipamiento adicional.

En la última semana (20 – 23), la solución fue lanzada en la exposición Tecno Fidta, el evento más importante para la industria del procesamiento de alimentos y bebidas en Sudamérica, que tuvo lugar en Argentina. El producto ya está disponible en Chile, Perú, Uruguay y Argentina.