Cama en Pollos de Engorde – Materiales : Reutilización y Disposición

Traducción: Néstor Mondragón M.V.M. Sc. - Universidad Nacional de Colmbia

Introducción :

La cama es el material utilizado en el galpón para evitar el contacto directo del ave con el suelo, que ayuda a la absorción de agua, la incorporación de heces, orina y plumas, así como a la reducción de las fluctuaciones de temperatura en el galpón. El ave permanece sobre la cama prácticamente el 100 % de su vida, a excepción de dos cortos períodos: el que va desde la eclosión en la incubadora hasta la llegada al galpón y el período de carga en el galpón hasta la llegada a la plataforma de la planta de beneficio. En este contexto, la cama debe ofrecer las máximas condiciones de confort y de bienestar para las aves con el objeto de asegurar la expresión de todo su potencial genético.

El material seleccionado para ser utilizado como cama debe tener características específicas, tales como: una buena capacidad higroscópica, ser rico en carbono (celulosa y lignina), tener partículas de tamaño medio (material picado o triturado), tener baja conductividad térmica, liberar fácilmente al aire la humedad absorbida, poder ser tratado con métodos físicos (calor) para que no se convierta en vehículo de agentes patógenos, tener bajo costo de adquisición y buena disponibilidad en la región (Prá Dai et al., 2009).

Los materiales más comúnmente usados como cama en galpones de pollos de engorde en el sur de Brasil, son la viruta de pino, la cáscara de arroz y el aserrín. La viruta de pino está formada por virutas de madera, obtenidas de la transformación de la madera en la industria del mueble con partículas de tamaño aproximado de 3 cm. La cascarilla de arroz es el subproducto de las fábricas de procesamiento de arroz en los molinos con partículas de un tamaño aproximado de 6 mm. El aserrín es un subproducto del procesamiento de la madera de reforestación, con un tamaño de partícula de aproximadamente 2 mm (Prá Dai et al., 2009). Existen otros materiales que también se utilizan en función de la disponibilidad en la región, tales como cascarilla de maní, cascarilla de café, bagazo de caña y paja picada de trigo y cebada, entre otros (Jorge et al., 1995).

Después de la cría del lote, la cama se composta junto con las excretas, residuos de la ración, plumas e insectos. Esta combinación resulta en promedio con el 14 % de proteína cruda, 16 % de fibra bruta, 13 % de materia mineral y 0,41 % de extracto etéreo (Fiorentin, 2005). De este modo, la cama crea una condición especial para el crecimiento bacteriano adecuado, con valores de pH entre 8 y 9 en camas reutilizadas y actividad de agua entre 0,90 y 0,92 (Dai Prá et al., 2010). Adicionalmente, las temperaturas en el galpón oscilan bajo condiciones normales de 20 a 32 °C (Avila et al., 1992) dependiendo de la semana de cría, completando un hábitat óptimo para las bacterias, especialmente aeróbicas mesófilas o microaerofílicas.

Además de lo anterior, la cama proporciona condiciones para el desarrollo de muchas bacterias no deseadas, tales como Salmonella spp. Campylobacter spp. Escherichia coli, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus (Werle et al., 2010). La acumulación de estos patógenos en la cama genera preocupaciones sobre el lote propio y - en particular - respecto a la salud de los consumidores.

Según Fiorentin (2005), el manejo correcto de la cama es esencial para la salud y el rendimiento de las aves, y también para la calidad final de la carcaza, lo cual influye en el beneficio de los productores y de los integradores. Por esta razón, la solución no puede basarse en un único punto de vista, ya que significaría desconcoer que la estructura de la producción industrial de pollos de engorde se encuentra relacionada con tres contextos: el ambiental, el social y el económico. Por lo tanto, todas las acciones deben ser ponderadas, para que haya un equilibrio y se minimicen los efectos negativos siempre en la búsqueda de los mejores resultados posibles.

Aspectos relacionados con la utilizacion de la cama

Humedad de la cama

La humedad en la cama es uno de los factores que impiden su reutilización para lotes posteriores. Una forma práctica de evaluar la humedad es coger un puñado y presionarla suavemente. Las partículas de la cama se deben adherir suavemente a la mano y cuando se suelta, debe desintegrarse al contacto con el suelo. Si hay un exceso de humedad, la cama seguirá compacta, incluso después de haber sido arrojada al suelo. Si la cama está muy seca, no se adherirá a la mano cuando se aprieta.

Los niveles de humedad de la cama deben estar entre 20 y 35 %. Una cama con contenido de humedad por debajo del 20 % resulta en el incremento de la concentración de polvo dentro de la instalación, el cual irrita el sistema respiratorio de las aves y las predispone al desarrollo de infecciones. Por otro lado, el exceso de humedad de la cama, es decir, un índice por encima de 35 % puede causar problemas de salud y/o del bienestar en las aves, aumentar la incidencia de lesiones en el pecho, quemaduras cutáneas, pododermatitis, decomisos y la pérdida la calidad de las carcazas.

El tipo de sustrato influye directamente en el porcentaje de humedad de la cama durante el ciclo de cría de las aves. La absorción de agua es variable, por ejemplo, la viruta de pino retiene 207 gramos de agua por cada 100 gramos de material, mientras que la cascarilla de arroz sólo retiene 171 gramos (Norte & Bell, 1990). Jorge et al., (1995) evaluaron cinco tipos diferentes de la cama en dos períodos distintos del año: lluvioso y seco. Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, algunos tipos de materiales fueron más susceptibles a la formación de humedad que otros (Tabla 1).

Una cama con alta humedad también puede contribuir al aumento de los niveles de amoníaco. La humedad asociada con el proceso de maduración de la cama, permite la proliferación de algunos tipos de hongos y bacterias desnitrificantes que actúan sobre el ácido úrico de las excretas por medio de la enzima uricasa, generando varios subproductos. El principal es el amoníaco, el cual es una sustancia con pH muy alto que alcaliniza el sustrato de origen vegetal, inicialmente ácido. El amoníaco es tóxico cuando alcanza niveles superiores a 20 ppm en el interior del galpón, y puede generar trastornos a las aves (irritación ocular, traqueítis, aerosaculitis) y a las personas que tienen que ver con el manejo del lote.

Aunque el amoníaco es negativo cuando alcanza altos niveles en el interior del galpón, ya que puede producir malestar a las aves, es extremadamente importante para controlar algunas poblaciones de microorganismos que prosperan en la cama. Los niveles de sensibilidad a la alcalinización difieren entre especies de microorganismos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus es resistente a un pH de 12, sin embargo, la mayoría de las enterobacterias y algunos virus son sensibles a un ambiente alcalino (Jorge et al., 1997).

Temperatura de la cama

La temperatura de la cama, a pesar de ser prácticamente ignorada por los técnicos y productores, es un factor clave para el buen desempeño de los lotes. En condiciones normales, debería estar cerca de la temperatura ambiente del galpón para dar las condiciones de bienestar animal y no interferir negativamente en el rendimiento de las aves. La relación entre la temperatura de la cama y el ambiente del galpón nos da una idea clara de la situación, y nos permite tomar medidas para reducir al mínimo las pérdidas por este hecho.

En lotes menores de 20 días, pero sobre todo durante la primera semana, nos debemos preocupar cuando las temperaturas de las camas están en un nivel inferior a la temperatura del ambiente. Por ejemplo, si en un día la temperatura ambiente es de 30 ºC y la temperatura de la cama es de 23 ºC, tenemos una diferencia de siete grados. Esta diferencia es el límite para que la ganancia de peso de los pollitos comience a verse afectada. A partir de ahí, en la medida que incrementa la diferencia, la situación tiende a empeorar.

Por otro lado, en lotes con edades superiores a 20 días, la preocupación debe ser dirigida a temperaturas de camas superiores a la temperatura ambiental del galpón. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es de 27 °C y la temperatura de la cama a 37 °C, tenemos 10 grados de más. A partir de esta diferencia, comienza a haber una influencia negativa sobre el lote, empeorando el cuadro de disminución de la ganancia de peso.

En la tabla 2, se observan los resultados de un estudio realizado durante dos años consecutivos a lotes seleccionados al azar, en los que se midieron las temperaturas ambientales y las temperaturas de las camas a los 5 y 35 días de edad, y se estableció su correlación con el índice de la ganancia diaria de peso de las aves a la edad de sacrificio.

pH de la cama

El pH de la cama es ligeramente ácido cuando es nueva, pero la incorporación de las heces y el posterior desdoblamiento del ácido úrico en amoníaco comienza gradualmente a producir la alcalinización del medio. Después de la cría del primer lote, la cama entra en una fase de estabilización del pH, situándose entre 8 y 9 sin mayores cambios; incluso si se utiliza posteriormente en varios lotes (Prá Dai et al., 2010). Este rango es en gran medida favorable para la multiplicación de la mayoría de las bacterias de interés en la avicultura, principalmente Salmonella y Campylobacter. El pH es un indicador de electrones disociados y puede ser manipulado hacia arriba o hacia abajo, dificultando - de ese modo - la multiplicación de bacterias patógenas (Tiquia et al., 2000).

La reducción en el pH puede disminuir la concentración de bacterias y mejorar las condiciones ambientales dentro de los galpones, ya que el amoníaco se volatiliza solo bajo condiciones de alcalinidad (Tiquia et al., 2000). La liberación de amoniaco es menor a pH por debajo de 7, y por el contrario, es mayor cuando está por encima de 8 (Terzich, 1997). El mantenimiento de la acidez en la cama es benéfica para las aves, sin embargo, es difícil de lograr debido al aporte constante de ácido úrico a través de las excretas.

El aumento de los niveles de pH entre 12 y 13, durante el período de vacío sanitario, es muy interesante desde el punto de vista sanitario y de la mejora del ambiente interno del galpón. Esta condición de alcalinidad crea un ambiente desfavorable para el crecimiento bacteriano y promueve la rápida volatilización de amoniaco en un período en el que el galpón está abierto y no hay aves en el interior. Al momento de introducir un nuevo lote de pollitos, la cama estará en una condición favorable, lo que permitirá crear un ambiente propicio para que las aves puedan expresar todo el potencial genético que poseen.

Espesor de la cama

Las camas con mayor espesor han sido una herramienta bastante útil para reducir la incidencia de pododermatitis en pollos de engorde. Desde el momento en que las patas de los pollos adquirieron un "status" de producto noble en materia de exportaciones de la industria avícola, hubo un movimiento para mejorar la calidad de la cama para reducir las pérdidas de patas en el proceso. Por eso, es muy común encontrar camas con más de 10 cm de espesor bien manejadas, las cuales permiten el máximo aprovechamiento de las patas.

El factor que más contribuye a causar aumento de la incidencia de pododermatitis, es el material de la cama, tanto por su calidad como por su cantidad. El tamaño excesivo de las partículas y el empastamiento de la cama, son factores para aumentar el riesgo de desarrollar dermatitis de contacto, el cual termina generando callo en el cojín plantar (Bilgili et al., 2009).

El ecosistema de la cama es muy diferente al que se encuentra en los ciegos de las aves, sitio de alta concentración de Clostridium spp. Sin embargo, el aumento en el espesor de la cama puede conducir a la aparición de enteritis necrótica provocada por Clostridium perfringens (Tabla 3). Una hipótesis para explicar este hecho, es que debido a que la cama es más gruesa, se generan áreas de compactación próximas al piso del galpón que generan un ambiente anaeróbico favorable para el desarrollo de dicha bacteria.

La solución para minimizar el efecto negativo del aumento del espesor de la cama, fue aumentar el período de vacío sanitario (aproximadamente 25 días), hacer volteos frecuentes de la cama (proporcionando aireación del área compactada) y retirar las partes del material compactado. Con esta práctica no se presentó Clostridiosis en el 93 % de los galpones que tenían un espesor de cama superior a 11 cm. En los galpones con un espesor de hasta 5 cm y de 6 a 10 cm, no hubo recurrencia de Clostridiosis el siguiente lote.

Sustratos de la cama

Los diferentes tipos de sustratos que se utilizan como cama, cuando están bien manejados, no influyen en la incidencia de pododermatitis en lotes de pollos de engorde. Un manejo adecuado, significa hacer el volteo de la cama y remover el material con el exceso de humedad periódicamente, evitando - de esta manera - la aparición de áreas compactas que lesionan la almohadilla plantar del ave, dando así inicio a la formación al proceso de formación de callo.

Sin embargo, no siempre el manejo de la cama es perfecto, y diferentes sustratos reaccionan de manera diferente cuando son sometidos a la humedad, ya sea por desperdicio de los bebederos o algún problema diarreico en el lote. En una encuesta realizada durante el invierno en el sur de Brasil, donde la formación de costras en la cama se ve agravada por el exceso de humedad, se evaluó la incidencia de lesiones plantares en función del tipo de sustrato utilizado (Tabla 4).

Aspectos relacionados con la reutilización de la cama

Teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, la reutilización de la cama es una necesidad para la supervivencia de la industria avícola: el costo de producción y la sostenibilidad ambiental. Al reciclar, se evita el costo de la compra de material de cama necesario para cubrir galpones con un espesor entre 5 a 10 cm, toda la superficie del piso.

El cambio de la cama a la salida de cada lote crearía un costo ambiental elevado, en el cual toneladas de este material tendrían como destino zonas de cultivos sin condiciones para degradar y absorber sus ingredientes, comprometiendo las aguas subterráneas y las aguas superficiales de la región. Además, sería necesario cortar grandes extensiones de bosques para generar el nuevo reemplazo cama. El costo de adquirir esta nueva cama presumiblemente haría inviable una actividad que no tiene condiciones para asumir nuevos costos.

Tal vez por esta razón, Taxhton et al., (2003) observaron que la práctica de la reutilización de la cama, retirando únicamente las áreas impactadas, se estaba volviendo muy común en las aves de corral en EE.UU.

La microflora de la cama es extremadamente diversa, debido al suministro continuo de materia fecal durante el ciclo de cría y a la incorporación de hongos y bacterias derivadas del medio ambiente (Jorge et al., 1995). En este contexto, es muy común el concepto de que la simple acumulación de materia fecal en la cama resulta en el aumento de microorganismos patógenos, además de intensificar la generación de gases nocivos para la salud de las aves (Watson et al., 2003). Sin embargo, la cama no solo es acumulación de materia fecal sobre un sustrato, sino más bien el producto de un metabolismo dinámico e intenso que resulta en la maduración del material. Por lo tanto, manejar adecuadamente la cama significa interferir en el proceso para minimizar los efectos negativos y mejorar las características favorables.

También, se debe considerar que en la cama reutilizada hay un efecto de las poblacionesmicrobianas que actúan de manera coordinada y dinámica, que se imponen restricciones mutuamente. Las acciones de estas poblaciones de microorganismos tienen una marcada variabilidad, por lo tanto, bajo algunas circunstancias puede haber un problema de salud en el lote; y en otras ocasiones, hay un beneficio que se obtiene por el efecto de exclusión por competitividad con la resultante reducción de los títulos de las bacterias patógenas (Fiorentin, 2005).

Al evaluar la presencia de enterobacterias en la cama nueva, se observa que los títulos suben rápidamente en la primera semana de cría, los cuales siguen siendo altos hasta la cuarta semana. A partir de entonces, comienza una fuerte caída, de tal manera que cuanto mayor sea la edad de sacrificio de lote, menor van a ser los niveles de dichos microorganismos (Jorge et al. 1995). Esto se puede explicar por el aumento de la presencia de heces, amoníaco y humedad en la cama. Estos datos concuerdan con los de Terzich et al., (2000) quienes después de verificar la incidencia promedio de cada categoría de bacterias en diferentes regiones de los Estados Unidos, encontraron que el Staphylococcus fue más frecuente en las camas nuevas.

El uso de 5 % de cama utilizada con pollos adultos como parte de la dieta, redujo significativamente la colonización de los ciegos y otros órganos en pollitas Leghorn, pero no en gallinas adultas; lo que indica que es posible aumentar la resistencia a la Salmonella tras la exposición al contenido intestinal de aves adultas (Corrier et al., 1993). Del mismo modo, Corrier et al., (1992) observaron que los pollitos criados en camas reutilizadas tenían niveles más altos de ácidos grasos volátiles en el ciego y mayor resistencia a la colonización intestinal por Salmonella, que los pollitos criados en cama nueva.

La justificación de no reutilizar la cama se basa únicamente en los aspectos sanitarios de los lotes.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que el uso de sustancias o métodos que promueven la descontaminación de la cama, son alternativas viables para ser aplicadas en la reutilización de la cama durante varios lotes subsecuentes. (Corrier et al., 1992, Jeffrey et al., 1998, Hartel et al., 2000, Marcos Ward et al., 2000, Cherry y Pope, 2000, Ferreira et al., 2004, Kwak et al., 2005, Vincent et al., 2007, Roll et al., 2008, Daí Prá et al., 2008, Stringfellow et al., 2010, Macklin y Krehling 2010, Larrison et al., 2010).

Las limitaciones técnicas a la reutilización de la cama están perdiendo fuerza de manera gradual, principalmente debido a la aparición de metodologías eficaces para la descontaminación de la misma. Pero, hay una gran pregunta sobre el número de lotes que se pueden criar sobre la misma cama. Respecto a lo anterior, se debe estar seguro de una cosa: no se recomienda volver a utilizar la cama cuando el lote anterior pasó por un problema sanitario, o cuando la tasa de decomisos en planta de beneficio fue alta. En este caso, la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el cambio de la cama, debe ser una medida que deberá adoptarse con la mayor urgencia.

La reutilización de la cama - de hecho - ya se ha venido realizando en la industria avícola por largo tiempo, con resultados de rendimiento que no se diferencian de los de pollos criados en cama nueva (Kennard et al., 1951, McCartney, 1971, Jones y Hagler, 1983).

Vieira y Moran (1999) encontraron que el alojamiento en cama usada causó reducción en la ganancia inicial de peso en pollos de engorde. Sin embargo, el peso corporal a la edad de sacrificio fue similar al de pollos criados en cama nueva, debido a la ganancia de peso compensatoria.

Según Fiorentin (2006), la cama reutilizada no representa perjuicio alguno para las aves. Las aves criadas en camas -a partir del segundo lotetienen una tendencia a ser más productivas, probablemente debido a un aumento de lainmunidad adquirida y estimulada de forma temprana desde el alojamiento. El contacto desde la llegada de las aves al galpón con una cama rica en bacterias que quedan del lote anterior, facilita la colonización inicial de la flora intestinal. Otra posible explicación para la reducción en los recuentos de bacterias patógenas, puede ser por el aumento de la inmunidad, debido a la exposición a una cama con bajos niveles de contaminación inicial (Corrier et al. 1992,1993).

La cama es un reservorio de Salmonella, cuyo origen pueden ser las mismas aves o los vectores que permanecen en la instalación durante el período de vacío sanitario. Santos et al., (2005)demostraron que la población de Salmonella en la cama está correlacionada positivamente con la población de Salmonella en heces de aves, lo que revela que el muestreo de la cama es un buen indicador del estado microbiológico de las heces.

La interacción entre los pollitos y la cama es un círculo vicioso que hay que romper. La descontaminación de la cama es muy importante, y algunos parámetros tales como temperatura, pH y actividad el agua (aw), deben tenerse en cuenta al elegir el método de reutilización. La Tabla 5 muestra las condiciones óptimas y los límites superior e inferior de crecimiento de Salmonella.