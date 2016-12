COBB-VANTRESS es la primera empresa en el mundo certificada en compartimentación de aves, con validación de la OIE

La unidad brasileña de Cobb-Vantress, líder mundial en el suministro de aves de producción para pollos de engorde y en especialización técnica en el sector avícola, recibió la primera certificación de Compartimento de Reproducción Libre de Influenza Aviar y Enfermedad de Newscastle del país. Esta iniciativa, que marca el inicio de la compartimentación en el mercado de la avicultura brasileña, ocurrió el día 21 de noviembre, durante la ceremonia realizada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro (MAPA), en la ciudad de Brasilia (Brasil).

El evento contó con la presencia del ministro de la carpeta mencionada, Blairo Maggi, de la directora general de la Organización de Sanidad Animal (OIE), Monique Eloit, y del presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, Francisco Turra.

La compartimentación de aves tiene como base la Instrucción Normativa 21 del MAPA. El objetivo del modelo es asegurar que enfermedades de control obligatorio mundial, como la Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle, no infecten el plantel nacional, desde la creación de mecanismos de mayor monitoreo de la sanidad de las aves, además de un plan que determina respuestas rápidas y eficientes en el combate a enfermedades.

El evento inició con un video institucional de Cobb-Vantress, en donde se expresó la importancia del proceso de compartimentación para la compañía. A continuación, el director de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, Bruno Pessamilio, explicó las características y objetivos de la compartimentación, además de la instrucción normativa que la regula.

“La empresa compartimentada debe certificar el trabajo realizado en el organismo oficial; en dicho caso, el MAPA. "El certificado sanitario de compartimentación tiene por objeto asegurar que nuestros productos puedan llegar a otros mercados, incluso en una situación de emergencia mundial", explicó el coordinador.

A continuación, Jairo Arenazio, director ejecutivo de Cobb-Vantress para Sudamérica, detalló que, desde hace 10 años la empresa buscaba ampliar sus ingresos en el comercio exterior, cuando exportaba solo a cinco países, y decidió invertir en un proyecto más grande, que asegurase la posibilidad de exportación a los otros cuatro continentes.

El sistema tiene como rasgo distintivo garantizar que las enfermedades que están fuera del compartimento no ingresen en él, y las enfermedades que, por casualidad, puedan aparecer dentro de él no avancen hacia el exterior", explicó. Para el director, la compartimentación es una ruta sin vuelta en la avicultura. "Estamos subiendo la barra de seguridad sanitaria de la avicultura brasileña y demostrando, una vez más, que nuestra avicultura es realmente innovadora, líder y referencia mundial. No nos acomodamos nunca", finalizó.

Por su parte, el presidente de la ABPA, Francisco Turra, destacó el esfuerzo de la iniciativa privada para combatir las epidemias. "La sanidad es nuestro pasaporte para el mundo. Brasil nunca ha registrado foco de Influenza Aviar y estamos en el camino correcto para la prevención. Brasil será una isla de sanidad en el mundo", dijo.

La directora general de la OIE, Monique Eloit, invitada especial del evento, a su turno hizo hincapié en participar en la entrega del primer certificado de compartimentación del mundo con el sello del organismo. Para ella, hace 10 años una de las primeras dificultades encontradas era la construcción de alternativas posibles para el sector privado. La directora subrayó que la entrega del certificado es solo el inicio de la compartimentación en el mundo. "Quiero volver a Brasil en algunos años y certificar que el país sigue estando libre de enfermedades como la Influenza Aviar", destacó.

El ministro Blairo Maggi celebró la compartimentación en Brasil, agradeciendo a Cobb-Vantress, a la ABPA, a la OIE y a todos los involucrados por el proyecto en el MAPA. Explicó que a partir de la compartimentación, en el caso de surgir alguna enfermedad avícola en Brasil, será posible administrarla sin afectar el plantel nacional. "La avicultura es responsable de US$ 8 mil millones anuales en ventas. No podemos imaginar la balanza comercial brasileña sin un importe tan considerable", afirmó.

Acto seguido, el ministro y la directora de la OIE, hicieron la entrega oficial del certificado al compartimento número uno de Brasil. La ceremonia reunió a cerca de 50 invitados, entre profesionales de las empresas e instituciones involucradas, expertos del mercado avícola, como la Dra. Masaio Mizuno Ishizuka y el Dr. Antonio Guilherme Machado de Castro, y las empresas en fase de adaptación a la compartimentación, como JBS y BRF.

Acerca de COBB-VANTRESS BRASIL

Desde 1916 en actividad y con domicilio en la ciudad de Siloam Springs, Arkansas, Estados Unidos, Cobb-Vantress está presente desde hace 20 años en Brasil. Es la más antigua compañía de genética avícola del mundo, líder en el suministro de aves de producción en el área de pollos de engorde y en especialización técnica del sector avícola. La sede brasileña está ubicada en la ciudad de Guapiaçu, Estado de São Paulo, y cuenta aproximadamente 670 colaboradores.