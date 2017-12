Conserve la calidad de su alimento con los silos de fibra de vidrio Agritech

Agritech es una compañía importante en la producción de silos de fibra de vidrio para granja en el mundo. Los silos de fibra de vidrio Agritech son la solución ideal para el almacenaje de alimento en países de clima cálido, con temperaturas promedio muy altas y mucha humedad atmosférica. Así como en aquellos de clima frio o donde haya fuertes cambios de temperatura entre el día y la noche.



La fibra de vidrio es el material ideal pues el mismo tiende a mejorar sus características de resistencia mecánica al aumentar la temperatura ambiente, en consecuencia no se recalienta, evita el desarrollo de micotoxinas en el alimento y garantiza su protección contra los rayos ultravioleta. Son de larga duración porque no se corroen ni se oxidan y no necesitan mantenimiento; además, permiten controlar fácilmente el nivel del contenido.



Estas características hacen a los silos de Agritech, la alternativa más resistente y duradera del mercado (aprox. 25 años de operatividad / sin mantenimiento).



Numaq es el representante oficial de la marca Italiana Agritech en Perú, Bolivia y Ecuador; y además empresa líder en representación e importación de maquinaria, repuestos e implementos de primer nivel.



