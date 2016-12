UNALM organiza Tercera Escuela de Capataces Avícolas

La Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), realizará la Tercera Escuela de Capataces Avícolas, "Operario Especializado en Producción Avícola", importante evento académico y técnico que será desarrollado por los experimentados profesionales, Ing. MBA. MS c. Marcial Cumpa Gavidia e Ing. MS c. Pedro Ciriaco Castañeda, y se desarrollará los días sábados (8 am - 5 pm), entre el 28 de enero y 22 de abril de 2017.

El curso es presentado por el Programa de Investigación y Proyección Social en Aves de la Facultad de Zootecnia conjuntamente con la Oficina de Proyección Social de la Facultad de Zootecnia de la UNALM, y es dirigido a las Empresas Avícolas interesadas en capacitar a su Personal de campo, así como a Personas interesadas en obtener el presente Expertise o se encuentren interesados en establecer un negocio avícola. Competencia General:

El Módulo de Operario Especializado en Producción Avícola tiene como propósito desarrollar en los participantes los conocimientos, técnicas, habilidades, destrezas y seguridad en la Industria Avícola, teniendo en cuenta los principios de Crianza, Manejo, Alimentación, Reproducción y Bioseguridad de estas especies. Conduciendo adecuadamente las crianzas de Aves y cumpliendo estrictamente los procesos productivos que exige el puesto de trabajo.

Competencias Específicas: Operar con eficiencia los procesos productivos avícolas relacionados con las labores de crianza, manejo de las aves, manejo de la alimentación, manejo del ambiente, incubación y bioseguridad utilizando los equipos, materiales y aditamentos necesarios para cada proceso. Manejar y controlar los distintos procesos en la producción de aves.

Campos de Acción Laboral: Operario de Producción Avícola para Granjas de Aves Establecimiento de una Pequeña o Mediana Empresa (PYME) Avícola

OBJETIVOS:  Formar Operarios Especializados en Producción Avícola con los conocimientos, técnicas, habilidades, destrezas y seguridad que la Industria Avícola demanda.  Desarrollar las competencias para conducir con eficiencia productiva, económica y ambiental los procesos productivos avícolas.  Desarrollar las habilidades para una adecuada Toma de Decisiones en los procesos productivos para contribuir al desarrollo y la competitividad de la Industria Avícola.

CERTIFICACION: “OPERARIO ESPECIALIZADO EN PRODUCCION AVICOLA” A nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Modalidades:

a. Certificado de ASISTENCIA al Curso, con participación en el 80% de las sesiones programadas.

b. Certificado de ASISTENCIA y APROBACION al Curso, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

-Aprobar las evaluaciones programadas con un mínimo de doce. -Cumplir con la entrega (Trabajos encargados e informes)

-Exposición del Trabajo Final de las Prácticas realizadas

Fechas y horarios

Las clases se realizarán de manera presencial Inicio: 28 enero 2017 Término: 22 abril 2017 Días sábado de 8:00 am – 5:00 pm (8 Horas).

Duración 208 HORAS (104 horas de Clases Teóricas de tipo presencial + 70 horas de prácticas en Granja + 34 horas de elaboración del Trabajo Final).

Metodología

Las clases serán presenciales con exposiciones orales apoyadas por medios audiovisuales, desarrollo de talleres y con Prácticas demostrativas en la Granja de Aves UNALM. Las clases se dictarán en las Aulas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Asimismo se les entregara información complementaria como material de lectura adicional a las clases; así como se les proporcionará Estudio de Casos para resolver y mejorar la toma de decisiones en campo.

Estrategias metodológicas para la enseñanza teórica y práctica

-Método Explicativo

-Método Demostrativo

-Método de Proyecto

-Método de Práctica Individual y Grupal

Coordinación y Dirección del curso

-Ing. MBA M.Sc. Marcial Cumpa Gavidia. Profesor Principal Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Líder del Programa de Investigación y Proyección Social en Aves UNALM. Consultas al correo: mcumpa@lamolina.edu.pe

-Ing. M. Sc. Pedro Ciriaco Castañeda. Profesor Principal UNALM. Jefe del Programa de Investigación y Proyección Social en Aves UNALM.pciriaco@lamolina.edu.pe

Inversión

-Pago en partes: Matrícula: S/. 600.00 y 3 cuotas de S/. 600.00 (Inversión Total: S/. 2,400.00)

-Al contado: S/. 2,100.00 -Pago corporativo: S/. 1,900.00 (MINIMO 3 POR EMPRESA).

-Estudiantes y trabajadores UNALM: S/. 1,900.00

Informes e inscripciones

-Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 614-7800 anexo 196 Ing. Erickson Ruiz Figueroa (Jefe de Unidad) Srta. Br. Gabriela Alencastre (Secretaria)

-Programa de Aves de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) Telf. 348-2330 Sra. Aida Nolberto. anolberto@lamolina.edu.pe / mcumpa@lamolina.edu.pe / pciriaco@lamolina.edu.pe

La inversión incluye los materiales didácticos y Certificado a nombre de la UNALM. Depósito en el Banco de Crédito del Perú Cuenta No. 191-0031059-0-26 a nombre de la Fundación para el Desarrollo Agrario. Confirmar pago vía correo electrónico.

VACANTES LIMITADAS.