Uso de la serología como herramienta en medicina preventiva aviar





Introducción

Con el pasar de los años, los laboratorios tienen que crecer, modernizarse y actualizarse, pues significan una parte fundamental para la industria avícola. En avicultura es más fácil prevenir que remediar, y para ello debemos tener todas las herramientas posibles. La serología no nos va a decir todo, pero es una gran herramienta, ésta funciona según como la usamos y la conocemos.

Hoy en día, los profesionales del laboratorio y los de campo tienen que trabajar en equipo y hablar el mismo idioma. La información que da el laboratorio nos va a servir para tomar grandes decisiones. Esta información que nos brinda la serología está en movimiento, en cambio si -por ejemplo- realizamos un PCR, es como una fotografía de un momento dado. Además, la gente del laboratorio también tiene que aprender lo que sucede en campo.

Muestras y muestreo

La calidad y cantidad de las muestras tiene un impacto en la interpretación de los resultados. Hay veces que esta dicha interpretación resulta difícil porque se asemeja a un rompecabezas. Se necesita unir toda la información y cada pieza tiene que ser puesta en su lugar para conseguir una buena orientación, pero si estas piezas están mal puestas desde un principio, ahí empiezan los problemas.

Hay que evitar elaborar suero lipémico, hemolizado o contaminado, etc., pues eso no es calidad. Hay que realizar todo lo que está en nuestras manos para enviar un suero con calidad, debidamente refrigerado e identificado; ese sería el paso número uno. El otro factor es trabajar con la cantidad adecuada, ésta tiene que ser representativa de la muestra que vamos a enviar. Tenemos que saber todo esto para cuando empecemos a elaborar una interpretación.

Los siguientes gráficos son guías para investigación, extraídas de un artículo de la Universidad de Iowa, aquí es importante analizar de dónde salen los números.

Comentarios de la guía para poblaciones negativas:

• Unidades de engorde deben utilizar de 30 a 60 muestras por unidad.

• Poblaciones negativas de reproductores deben utilizar de 60 a 150 muestras, suponiendo que la prevalencia de la enfermedad es entre 2 a 5 %.

• Ponedoras y pollos considerados negativos deben usar de 150 a 300 muestras.

• Para detectar 5 % de prevalencia de enfermedad, son necesarias 60 muestras por unidad de población.

• Con 30 muestras asumimos al menos 10 % de prevalencia de enfermedad. La conclusión es que a más presunción de negatividad, más muestras; y a más presunción de positividad, menos muestras.

Comentarios de la guía para poblaciones positivas:

• Para pollo de engorda usar 15, 18 o 30 muestras por unidad de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad (10, 15 o 20 %).

• Para reproductoras, pollonas, posturas y pollos, usar 15, 20 o 30 muestras por unidad de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad (10, 15 o 20 %).

• Un mínimo de 95 % de confianza puede establecer datos confiables y/o “líneas base” (historia de la información) para hacer interpretaciones.

• La aplicación de la medicina preventiva en poblaciones nos asegura la obtención de resultados válidos y una mejor interpretación.

La conclusión es que a medida que reducimos el número de muestras, aumentamos el error de la interpretación.

Comentarios de la toma de muestras:

• Note la reducción del nivel de confianza cuando se cambia desde el número sugerido de muestras a 10 muestras como un tamaño de muestra.

• El ejemplo de 3000 animales puede ser aplicable a una granja de reproductoras si la prevalencia de la enfermedad es igual o menor que 5 %; 10 muestras por unidad tendrá un nivel de confianza del 40 % en los resultados obtenidos a partir de las 10 muestras que están distorsionando la población que estaba bajo vigilancia.

• Un complejo de edades múltiples tiene más prevalencia de la enfermedad y la mala bioseguridad en comparación con un complejo de una sola edad, lo que puede justificar un menor número de muestras (10 a 15) en esas condiciones.

Recomendaciones:

• Realizar un muestreo al azar y sistemático.

• Separar el suero de la sangre en 24 horas. •Refrigerar máximo de 3 a 5 días o congelar a -20 °C.

• Evitar congelar y descongelar (máximo de 3 a 5 veces).

Como un instrumento de diagnóstico y monitoreo, es importante hacer las evaluaciones clínicas de campo lo más completas posible, al igual que los exámenes postmortem. La serología es una herramienta que está acompañada por la bacteriología, micología, virología, histopatología; además de la detección, caracterización y cuantificación molecular (según sea el caso).

Aplicaciones de la serología

La aplicaciones prácticas de la serología comprenden el monitoreo (vigilancia de enfermedades), diagnóstico, epidemiología (del país, la región, la granja, el galpón), evaluación de vacunas y evaluación de vacunaciones.

Actualmente, existen 5 o 6 compañías líderes en el mundo que producen vacuna aviares de excelente calidad, esto no significa que una vacuna se mala o buena. Lo que tenemos que ver es si elegimos la vacuna adecuada, tenemos información de la fórmula de ésta, sabemos cuál es el título, sabemos cuál es la vía de aplicación adecuada, etc. Incluso, el cambiar vacunas de laboratorio o productor va a modificar los títulos. Tenemos que conocer más acerca de la epidemiología, porque si tenemos una granja con altas poblaciones, la tendencia en los títulos será alta; y si tenemos granjas con menos poblaciones o menos granjas vecinas, la tendencia de los títulos será baja.

1.Monitoreo / vigilancia de enfermedades

Podemos tener patógenos comunes que ya conocemos y sabemos si están presentes o no como Newcastle, Bronquitis, Metapneumovirus, Reovirus, etc.; o se nos pueden presentar -según la región del mundo donde nos encontremosenfermedades de alta importancia como MG, MS, IA, Newcastle velogénico viscerotrópico, etc. Es importante saber que cada uno de los diferentes sectores de la industria avícola tiene que llevar a cabo el monitoreo o vigilancia de enfermedades. Desafortunadamente, el sector de ponedoras de huevo comercial es el más desprotegido, es el que normalmente tiene menos bioseguridad. Podríamos generar más productividad si elevamos el nivel de bioseguridad y postura.

Ejemplo de MG en un lote de abuelas:

• Lote adulto de abuelas

• Monitoreado regularmente para MG, MS, IA y Salmonella

• Conjuntivitis ligera

• Signos respiratorios

• Sin mortalidad significativa

• Sin bajas en producción de huevo

• Newcastle, Bronquitis, IA descartados por ELISA.

Primero, llevamos a cabo ELISA para saber cuál de los dos micoplasmas (MG / MS) nos está dando problemas. Luego, realizamos pruebas complementarias como la Aglutinación Rápida en Placa (ARP) o la Inhibición de la Hemoaglutinacion (IHA). Si es necesario podemos llegar a tomar muestras de hisopos traqueales, hasta llegar a hacer el cultivo o PCR qRT-PCR, y continuamos llevando a cabo pruebas si así ELISA indica que habría que hacerlo.

Criterio de la interpretación de serología para MG / MS:

• Aglutinación en placa (+, ++, +++, ++++).

• ELISA (POSITIVO – NEGATIVO).

• HI Negativo (1:0-1:20).

• HI Sospechoso (1:40).

• Hi Positivo (>1:80).

• Cultivo (Inmunofluorescencia – POS/NEG).

• Detección molecular (POS/NEG) →secuenciación.

No debemos comparar la información de una marca con otra porque la manera en que se reparan las placas de ambas marcas es totalmente diferente, y los números también son diferentes, aunque sí podemos ver tendencias.

2. Serología diagnóstica

En la serología diagnóstica podemos llevar a cabo la evaluación en un solo monitoreo (MG, MS, AI, etc.); o en múltiples monitoreos: monitoreo continuo (línea base/ base line), serología en fases agudas y de convalescencia (seroconversión). En la medida que vamos obteniendo la información, tenemos que reunirla de una manera visual (en un cuadro) para poder analizar todos los virus. Asimismo, tenemos que indicar la edad en semanas, cuáles son los galpones, qué vacunas tienen, cuántas muestras se tomaron, etc.

Una de las preguntas más comunes es ¿qué es un título alto/bajo? Para ello, no hay una respuesta fija, cada quien tiene que establecer qué es lo normal de acuerdo al manejo, raza, clima y a la epidemiología de cada lugar, para ir estableciendo un análisis con valores estadísticamente aceptables. También, debemos conocer las limitaciones de las pruebas. Por ejemplo, ELISA no nos informará lo que HI sí, HI puede detectar si tenemos –algún serotipo de Bronquitis según sea el caso- Massachusetts, Connecticut, Arkansas, Delaware; en cambio, ELISA solo nos indicará si tenemos títulos altos o bajos.

Para ir estableciendo nuestra base de datos debemos saber exactamente a qué edad de procesamiento realizar la serología de un virus en particular, un número pre determinado por parvada e inclusión de parvadas problema para comparaciones. Un número recomendable es de 23 aves por parvada; esta aplicación sirve para la identificación de tendencias.

La serología es una manera de autocalificarse, además nos advertirá dónde estamos cometiendo errores de manejo y dónde podemos prevenir para que a la siguiente parvada no le ocurra lo mismo. Los médicos veterinarios que dominan la serología son los que más tiempo perduran en las empresas, pues poseen algo valioso que es la experiencia. Lo que podemos notar y sobre todo en el Perú es que los biólogos suelen hacer muy bien las interpretaciones, pues tal vez la enseñanza que han obtenido ellos en esta actividad es mejor que la de los veterinarios. En los siguientes gráficos, en los mapas que se encuentran en la parte superior derecha, cada punto negro representa una granja en el estado de Georgia de Norte América. Los virus que figuran en dicho gráfico son Newcastle, Bronquitis, Gumboro y Reovirus. Cabe anotar que, la mayor población de aves se encuentra en el norte. Aquí se demuestran las variaciones de títulos por región.

Por ejemplo, en lo que respecta a posturas, México concentra su producción de huevos en dos estados con un 70% de la producción nacional: Jalisco tiene el 55 %, y Puebla el 15%; la influenza afectó a Jalisco por la alta población de aves. Es por eso que las empresas ahora buscan áreas donde no haya tanta densidad de aves.

Los mejores métodos para prevenir las enfermedades se encuentran en la higiene, usar agua, jabón, ventilación, etc. Entonces, la serología nos va a indicar qué tan buena es la calidad de bioseguridad que estamos aplicando (limpieza y desinfección).

Consideraciones importantes para la interpretación de resultados:

• Título: Número calculado del nivel de IgG en un lote.

• Una medida del nivel de respuesta al desafío de campo y a las vacunas.

• El titulo no siempre mide la protección de las aves:

• Ejemplo: Gumboro (título estándar vs desafío var.)

• Ejemplo: LT, cólera (protección es celular también).

• Nos indica el serotipo responsable de la conversión.

De acuerdo al gráfico anterior, si tenemos aves poco desafiadas, las medias geométricas (GMT) se cierran y los coeficientes de variaciones (CV) se abren. Dependiendo de los métodos de administración de las vacunas vivas que ponemos, nos quedaremos en términos medios en lo que se refiere a GMT y CV. Pero, si tenemos un desafío potente o colocamos vacunas con diferentes adyuvantes, las GMT se abrirán y los CV se cerrarán.

3. Epidemiología

En esta parte debemos ver las tendencias de seroconversión y la seroconversión contra los agentes exóticos.

4. Evaluación de vacunas y vacunación

Aquí, tenemos que llevar a cabo la evaluación de las vacunas, la evaluación del programa de vacunación, la base de datos de la propia empresa es esencial, no deben utilizarse bases de datos genéricas o universales (protección, interpretación de brotes de enfermedad, momento de la vacunación).

La vía de administración es un paso que se debe documentar. En las barras azules del siguiente gráfico podemos observar como los títulos suben cuando la vacuna es intramuscular, y cómo los títulos bajan si ésta es subcutánea; simplemente porque se varió la vía de aplicación de la vacuna.





Diez principios de la interpretación serológica

1.Métodos rápidos, convenientes, sensibles, específicos y económicos.

2.Base de datos interna (propia de cada empresa o unidad de producción).

3.Comparación de base de datos propia con su propia región.

4.Consideración de cambios estacionales en los datos serológicos.

5.Conocimiento del poder y limitaciones de cada ensayo del laboratorio.

6.Evitar evaluaciones riesgosas de un solo punto.

7.Cumplimiento de las reglas oficiales regionales y federales.

8.Consideración de cepas patógenas, variantes y serotipos locales.

9.Consideración de desafíos de campo y epidemiología en la serología.

10.Cómo y cuándo interpretar la serología cualitativa o cuantitativamente.

Definición de la línea base

Son los datos que representan niveles históricos o niveles iniciales de una cantidad medible. Es usada como base para comparar con nuevos datos obtenidos subsecuentemente o específicamente de una respuesta a una intervención / programa. Los ejemplos en producción avícola pueden ser de estándar de raza, calidad del pollito (GPLN), títulos de ELISA.

Lo ideal es usar una línea base de monitoreo continuo dentro de una compañía. También, se puede usar una línea base regionalmente, donde todos los desafíos son comparables y los programas de vacunación similares. Pero, hay que tener cuidado en comparar resultados con líneas base de otras regiones del mundo, y en usar líneas base hechas con otros kits ELISA.

Resumen

Elisa es y continuará siendo una herramienta esencial para el monitoreo y la vigilancia, el diagnóstico, la epidemiología (de la granja, empresa, área, país, etc.), y la evaluación de vacunas y vacunaciones. Además, es fundamental la creación de una base de datos propia -que tenga rastreabilidad- y no usar una base de datos universal; las bases de datos de otros pueden servirnos solamente como referencia.

Si desea obtener mayor información acerca de los títulos mencionados en este artículo, puede acceder al sitio web del Laboratorio de Avicultura de Georgia ingresando a www. gapoultrylab.org .